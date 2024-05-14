https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/sozlesmeli-ogretmen-istihdamina-yonelik-yonetmelik-resmi-gazetede-yayimlandi-1083771772.html
Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı
Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik mülakat puanının KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesine ilişkin... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T00:28+0300
2024-05-14T00:28+0300
2024-05-14T00:38+0300
türkiye
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öğretmen
sözleşmeli öğretmen
mülakat
puan
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Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesine karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ogretmen-atamasinda-sistem-degisiyor-yeni-sistem-nasil-isleyecek-1083651300.html
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resmi gazete, son dakika, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, mülakat, puan
resmi gazete, son dakika, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, mülakat, puan
Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı
00:28 14.05.2024 (güncellendi: 00:38 14.05.2024)
Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik mülakat puanının KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.
Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yönetmeliğe göre, sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesine karar verildi.