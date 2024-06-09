https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/yolcu-otobusu-ile-tir-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1084654223.html
Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T09:24+0300
2024-06-09T09:24+0300
2024-06-09T09:25+0300
türkiye
kaza
otobüs
otobüs şöförü
tir
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Sabah saatlerinde Van-Bitlis karayolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında kaza meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir TIR bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/hatayda-sicak-hava-patlamaya-neden-oldu-1084653796.html
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kaza, otobüs, otobüs şöförü, tir
kaza, otobüs, otobüs şöförü, tir
Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
09:24 09.06.2024 (güncellendi: 09:25 09.06.2024)
Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde Van-Bitlis karayolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında kaza meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir TIR bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.