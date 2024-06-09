https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/yolcu-otobusu-ile-tir-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1084654223.html

Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T09:24+0300

2024-06-09T09:24+0300

2024-06-09T09:25+0300

türkiye

kaza

otobüs

otobüs şöförü

tir

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Sabah saatlerinde Van-Bitlis karayolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında kaza meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir TIR bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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kaza, otobüs, otobüs şöförü, tir