https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/hatayda-sicak-hava-patlamaya-neden-oldu-1084653796.html
Hatay'da sıcak hava patlamaya neden oldu
Hatay'da sıcak hava patlamaya neden oldu
Sputnik Türkiye
Hatay'da 40 dereceyi geçen sıcak havanın etkisiyle elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlamada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı açıklandı. 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T09:13+0300
2024-06-09T09:13+0300
2024-06-09T09:13+0300
türkiye
sıcak hava
sıcak
hatay
hatay büyükşehir belediyesi
patlama
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Yaz mevsimine giren Hatay'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkasıyla genleşen elektrik kablolarında patlamalar yaşandı. Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi ve Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi elektrik kablolarında yaşanan patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı. Patlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/antalyada-kimyasal-tarim-urunlerinin-bulundugu-fabrikada-yangin-kimyasal-sikinti-riski-bulunuyordu-1084652031.html
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sıcak hava, sıcak, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, patlama
sıcak hava, sıcak, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, patlama
Hatay'da sıcak hava patlamaya neden oldu
Hatay'da 40 dereceyi geçen sıcak havanın etkisiyle elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlamada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı açıklandı.
Yaz mevsimine giren Hatay'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkasıyla genleşen elektrik kablolarında patlamalar yaşandı.
Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi ve Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi elektrik kablolarında yaşanan patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Patlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.