https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/yeni-haftada-hava-nasil-olacak-sali-gunune-dikkat-cekildi-1084662163.html
Yeni haftada hava nasıl olacak? Salı gününe dikkat çekildi
Yeni haftada hava nasıl olacak? Salı gününe dikkat çekildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, yeni haftada yağışların azalacağını, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını... 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T16:56+0300
2024-06-09T16:56+0300
2024-06-09T16:56+0300
meteoroloji
türkiye
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sıcak hava
yağış
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Macit, gelecek hafta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.Yarından itibaren yağışların azalacağını belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca yurdun doğu kesimlerinde yağış var, batı kesimlerinde yağış yok. Yani Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda yağış bekliyoruz, diğer yerlerde beklemiyoruz" diye konuştu.Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacakHava sıcaklıklarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Macit, "Sıcaklıklar salı gününe kadar mevsim normalleri civarında, salıdan itibaren mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek" ifadesini kullandı.Macit, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de pazar gününden itibaren yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/hatayda-sicak-hava-patlamaya-neden-oldu-1084653796.html
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meteoroloji, sıcak, sıcak hava, yağış, hava durumu
meteoroloji, sıcak, sıcak hava, yağış, hava durumu
Yeni haftada hava nasıl olacak? Salı gününe dikkat çekildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, yeni haftada yağışların azalacağını, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Macit, gelecek hafta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.
Yarından itibaren yağışların azalacağını belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca yurdun doğu kesimlerinde yağış var, batı kesimlerinde yağış yok. Yani Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda yağış bekliyoruz, diğer yerlerde beklemiyoruz" diye konuştu.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Hava sıcaklıklarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Macit, "Sıcaklıklar salı gününe kadar mevsim normalleri civarında, salıdan itibaren mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek" ifadesini kullandı.
Macit, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de pazar gününden itibaren yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.