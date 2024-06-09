https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/yeni-haftada-hava-nasil-olacak-sali-gunune-dikkat-cekildi-1084662163.html

Yeni haftada hava nasıl olacak? Salı gününe dikkat çekildi

Yeni haftada hava nasıl olacak? Salı gününe dikkat çekildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, yeni haftada yağışların azalacağını, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını... 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T16:56+0300

2024-06-09T16:56+0300

2024-06-09T16:56+0300

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Macit, gelecek hafta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.Yarından itibaren yağışların azalacağını belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca yurdun doğu kesimlerinde yağış var, batı kesimlerinde yağış yok. Yani Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda yağış bekliyoruz, diğer yerlerde beklemiyoruz" diye konuştu.Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacakHava sıcaklıklarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Macit, "Sıcaklıklar salı gününe kadar mevsim normalleri civarında, salıdan itibaren mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek" ifadesini kullandı.Macit, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de pazar gününden itibaren yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/hatayda-sicak-hava-patlamaya-neden-oldu-1084653796.html

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