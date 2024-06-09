https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/yaptirimlarla-gelisen-demiryolu-tasimaciligi-rusyadan-yeni-rotalara-yatirim-suruyor-1084664161.html
Yaptırımlarla gelişen demiryolu taşımacılığı: Rusya’dan yeni rotalara yatırım sürüyor
Yaptırımlarla gelişen demiryolu taşımacılığı: Rusya’dan yeni rotalara yatırım sürüyor
Sputnik Türkiye
Batı ülkelerinin tek taraflı yaptırımları ve Ortadoğu’daki çalkantıların küresel ticareti sekteye uğrattığı son dönemde yeni ulaşım koridorlarına yatırıma... 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T16:38+0300
2024-06-09T16:38+0300
2024-06-09T16:38+0300
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rusya demiryolları (rzhd)
rusya demiryolları
yük taşıma
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rusya demir yolları lojistik
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Yaptırımlarla birlikte alternatif demiryolu ve gemicilik rotalarına yönelen Rusya Demiryolları (RZD), önümüzdeki birkaç yıl içinde limanlara demiryolu yük taşıma kapasitesini yılda 200 milyon ton artırmayı planlıyor.St.Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Demiryolları Genel Müdür Yardımcısı Aleksey Şilo, ticaretin farklı rotalara yöneldiği son dönemde ülkedeki limanlara yönelik demiryolu altyapısının toplam hacminin halihazırda yılda 450 milyon ton olduğuna değinirken, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde tüm büyük limanlar yönünde yılda 200 milyon ton da artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.Rus yetkili, 2024 yılı sonuna kadar Çin ile iletişimde kağıtsız teknoloji kullanılarak test taşımalarına başlanmasının planlandığını da sözlerine ekledi.Rusya Demiryolları'nın, kargo taşımacılığı alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olduğu bilinirken, Rusya, Güney- Kuzey koridoru üzerinde önemli bir lojistik geçiş olan İran’da demiryolu yatırımlarını hızlandırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kuzey-deniz-rotasi-suveys-kanalina-yeni-alternatif-olabilir--1083025670.html
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rusya, rusya demiryolları (rzhd), rusya demiryolları, yük taşıma, lojistik, rusya demir yolları lojistik
rusya, rusya demiryolları (rzhd), rusya demiryolları, yük taşıma, lojistik, rusya demir yolları lojistik
Yaptırımlarla gelişen demiryolu taşımacılığı: Rusya’dan yeni rotalara yatırım sürüyor
Batı ülkelerinin tek taraflı yaptırımları ve Ortadoğu’daki çalkantıların küresel ticareti sekteye uğrattığı son dönemde yeni ulaşım koridorlarına yatırıma odaklanan Rusya, Asya’nın gücü olarak tanımlanan Çin’le ticareti kolaylaştırmak için demiryolu taşımacılığında hedefleri genişletiyor.
Yaptırımlarla birlikte alternatif demiryolu ve gemicilik rotalarına yönelen Rusya Demiryolları (RZD), önümüzdeki birkaç yıl içinde limanlara demiryolu yük taşıma kapasitesini yılda 200 milyon ton artırmayı planlıyor.
St.Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Demiryolları Genel Müdür Yardımcısı Aleksey Şilo, ticaretin farklı rotalara yöneldiği son dönemde ülkedeki limanlara yönelik demiryolu altyapısının toplam hacminin halihazırda yılda 450 milyon ton olduğuna değinirken, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde tüm büyük limanlar yönünde yılda 200 milyon ton da artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.
Rus yetkili, 2024 yılı sonuna kadar Çin ile iletişimde kağıtsız teknoloji kullanılarak test taşımalarına başlanmasının planlandığını da sözlerine ekledi.
Rusya Demiryolları'nın, kargo taşımacılığı alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olduğu bilinirken, Rusya, Güney- Kuzey koridoru üzerinde önemli bir lojistik geçiş olan İran’da demiryolu yatırımlarını hızlandırmıştı.