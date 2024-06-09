https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/yaptirimlarla-gelisen-demiryolu-tasimaciligi-rusyadan-yeni-rotalara-yatirim-suruyor-1084664161.html

Yaptırımlarla gelişen demiryolu taşımacılığı: Rusya’dan yeni rotalara yatırım sürüyor

Yaptırımlarla gelişen demiryolu taşımacılığı: Rusya’dan yeni rotalara yatırım sürüyor

Sputnik Türkiye

Batı ülkelerinin tek taraflı yaptırımları ve Ortadoğu’daki çalkantıların küresel ticareti sekteye uğrattığı son dönemde yeni ulaşım koridorlarına yatırıma... 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T16:38+0300

2024-06-09T16:38+0300

2024-06-09T16:38+0300

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rusya demiryolları (rzhd)

rusya demiryolları

yük taşıma

lojistik

rusya demir yolları lojistik

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Yaptırımlarla birlikte alternatif demiryolu ve gemicilik rotalarına yönelen Rusya Demiryolları (RZD), önümüzdeki birkaç yıl içinde limanlara demiryolu yük taşıma kapasitesini yılda 200 milyon ton artırmayı planlıyor.St.Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Demiryolları Genel Müdür Yardımcısı Aleksey Şilo, ticaretin farklı rotalara yöneldiği son dönemde ülkedeki limanlara yönelik demiryolu altyapısının toplam hacminin halihazırda yılda 450 milyon ton olduğuna değinirken, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde tüm büyük limanlar yönünde yılda 200 milyon ton da artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.Rus yetkili, 2024 yılı sonuna kadar Çin ile iletişimde kağıtsız teknoloji kullanılarak test taşımalarına başlanmasının planlandığını da sözlerine ekledi.Rusya Demiryolları'nın, kargo taşımacılığı alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olduğu bilinirken, Rusya, Güney- Kuzey koridoru üzerinde önemli bir lojistik geçiş olan İran’da demiryolu yatırımlarını hızlandırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kuzey-deniz-rotasi-suveys-kanalina-yeni-alternatif-olabilir--1083025670.html

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rusya, rusya demiryolları (rzhd), rusya demiryolları, yük taşıma, lojistik, rusya demir yolları lojistik