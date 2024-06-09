https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/ukrayna-ordusundan-bryanska-iha-saldirisi-1084654535.html
Ukrayna ordusundan Bryansk’a İHA saldırısı
Ukrayna ordusundan Bryansk’a İHA saldırısı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece ülkenin Ukrayna sınırında yer alan Bryansk Bölgesi’nde bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini... 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T09:36+0300
2024-06-09T09:36+0300
2024-06-09T09:36+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin dün gece Bryansk bölgesi semalarında bir Ukrayna insansız hava aracını imha ettiği belirtilirken, mesajda, “Geçtiğimiz gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere karşı uçak tipi insansız hava aracı kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellenmiş, görevli hava savunma unsurları Bryansk bölgesi toprakları üzerinde bir İHA'yı imha etmiştir” denildi.Aynı zamanda Ukrayna birliklerinin sabah saatlerinde Donetsk ve Gorlovka bölgelerine on bir adet 155 milimetre kalibrelik ‘NATO’ mermisi ateşlediği kaydedildi.155 milimetre kalibrelik top mermileri NATO ülkeleri tarafından kullanılırken, ABD, Ukrayna'ya 155 milimetre kalibrelik M777 uzun menzilli obüs tedarik ediyor.Ukrayna birlikleri de Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerindeki şehirleri bombalamak için bu mermileri aktif olarak kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/biden-ukraynaya-rusyayi-vurmasi-icin-verdigimiz-izin-batiyi-savasa-cekebilir-1084594928.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, nato, insansız hava aracı (iha), bryansk, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu
ukrayna, ukrayna ordusu, nato, insansız hava aracı (iha), bryansk, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu
Ukrayna ordusundan Bryansk’a İHA saldırısı
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece ülkenin Ukrayna sınırında yer alan Bryansk Bölgesi’nde bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirirken, Ukrayna ordusunun bu sabah Donetsk’e 11 adet 155 milimetrelik NATO mermisiyle topçu saldırısı düzenlediği kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin dün gece Bryansk bölgesi semalarında bir Ukrayna insansız hava aracını imha ettiği belirtilirken, mesajda, “Geçtiğimiz gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere karşı uçak tipi insansız hava aracı kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellenmiş, görevli hava savunma unsurları Bryansk bölgesi toprakları üzerinde bir İHA'yı imha etmiştir” denildi.
Aynı zamanda Ukrayna birliklerinin sabah saatlerinde Donetsk ve Gorlovka bölgelerine on bir adet 155 milimetre kalibrelik ‘NATO’ mermisi ateşlediği kaydedildi.
155 milimetre kalibrelik top mermileri NATO ülkeleri tarafından kullanılırken, ABD, Ukrayna'ya 155 milimetre kalibrelik M777 uzun menzilli obüs tedarik ediyor.
Ukrayna birlikleri de Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerindeki şehirleri bombalamak için bu mermileri aktif olarak kullanıyor.