https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/sinava-girebilmek-icin-kupesi-kerpetenle-kesildi-1084662246.html

Sınava girebilmek için küpesi kerpetenle kesildi

Sınava girebilmek için küpesi kerpetenle kesildi

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir üniversite adayı kulağındaki küpe nedeniyle sınava kabul edilmeyince küpesi görevlilerce kerpetenle kesildi. Öğrenci... 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T16:00+0300

2024-06-09T16:00+0300

2024-06-09T16:06+0300

türkiye

sınav

küpe

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

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Gelibolu'da ücretli öğretmenlik yapan Büşra A, YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girmek için ilçedeki 100. Yıl Barış Ortaokulu'na geldi.Büşra A, okul girişindeki görevlilerin sınav kuralları gereği yaptığı uyarı üzerine küpesini çıkarmak için dakikalarca uğraştı. Küpesini çıkarmayı başaramayan Büşra A, görevlilerden yardım istedi.Görevlilerin de küpeyi çıkaramaması ve sınava giriş için sayılı dakikalar kalması üzerine Büşra A, gözyaşlarına hakim olamadı.Bunun üzerine bir görevlinin kerpetenle kırdığı küpe Büşra A'nın kulağından güçlükle çıkarıldı.Üniversite adayı Büşra A, görevlilerin yardımı sayesinde sınavın başlamasına saniyeler kala sınıfa girmeyi başardı.

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sınav, küpe, yükseköğretim kurumları sınavı (yks)