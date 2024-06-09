https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/sinava-girebilmek-icin-kupesi-kerpetenle-kesildi-1084662246.html
Sınava girebilmek için küpesi kerpetenle kesildi
Sınava girebilmek için küpesi kerpetenle kesildi
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir üniversite adayı kulağındaki küpe nedeniyle sınava kabul edilmeyince küpesi görevlilerce kerpetenle kesildi. Öğrenci... 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T16:00+0300
2024-06-09T16:00+0300
2024-06-09T16:06+0300
türkiye
sınav
küpe
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/09/1084662521_0:0:973:548_1920x0_80_0_0_35a5d21da64d8b0fe98e6701c48cee54.jpg
Gelibolu'da ücretli öğretmenlik yapan Büşra A, YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girmek için ilçedeki 100. Yıl Barış Ortaokulu'na geldi.Büşra A, okul girişindeki görevlilerin sınav kuralları gereği yaptığı uyarı üzerine küpesini çıkarmak için dakikalarca uğraştı. Küpesini çıkarmayı başaramayan Büşra A, görevlilerden yardım istedi.Görevlilerin de küpeyi çıkaramaması ve sınava giriş için sayılı dakikalar kalması üzerine Büşra A, gözyaşlarına hakim olamadı.Bunun üzerine bir görevlinin kerpetenle kırdığı küpe Büşra A'nın kulağından güçlükle çıkarıldı.Üniversite adayı Büşra A, görevlilerin yardımı sayesinde sınavın başlamasına saniyeler kala sınıfa girmeyi başardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/yksye-giren-adami-oglu-cikista-bekledi-arkeoloji-bolumunu-hedefliyorum-1084637426.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/09/1084662521_86:0:923:628_1920x0_80_0_0_36700f96b431fa55134e7ac611fd39c6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sınav, küpe, yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
sınav, küpe, yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
Sınava girebilmek için küpesi kerpetenle kesildi
16:00 09.06.2024 (güncellendi: 16:06 09.06.2024)
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir üniversite adayı kulağındaki küpe nedeniyle sınava kabul edilmeyince küpesi görevlilerce kerpetenle kesildi. Öğrenci sınava böylece son anda yetişebildi.
Gelibolu'da ücretli öğretmenlik yapan Büşra A, YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girmek için ilçedeki 100. Yıl Barış Ortaokulu'na geldi.
Büşra A, okul girişindeki görevlilerin sınav kuralları gereği yaptığı uyarı üzerine küpesini çıkarmak için dakikalarca uğraştı. Küpesini çıkarmayı başaramayan Büşra A, görevlilerden yardım istedi.
Görevlilerin de küpeyi çıkaramaması ve sınava giriş için sayılı dakikalar kalması üzerine Büşra A, gözyaşlarına hakim olamadı.
Bunun üzerine bir görevlinin kerpetenle kırdığı küpe Büşra A'nın kulağından güçlükle çıkarıldı.
Üniversite adayı Büşra A, görevlilerin yardımı sayesinde sınavın başlamasına saniyeler kala sınıfa girmeyi başardı.