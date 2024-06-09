https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/scholzdan-macronun-ukraynaya-askeri-egitmen-gonderme-fikrine-destek-cikmadi-1084659893.html
Scholz’dan Macron'un Ukrayna'ya askeri eğitmen gönderme fikrine destek çıkmadı
Scholz’dan Macron'un Ukrayna'ya askeri eğitmen gönderme fikrine destek çıkmadı
Sputnik Türkiye
Almanya hükümetinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya askeri eğitmen gönderilmesi için Avrupa Birliği (AB) içinde bir koalisyon kurulması... 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T13:11+0300
2024-06-09T13:11+0300
2024-06-09T13:11+0300
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Alman Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard’ın geçen hafta ABD'ye ve aralarında İngiltere, Polonya, Hollanda, üç Baltık ülkesiyle birlikte Danimarka ve İsveç'in de bulunduğu yaklaşık 10 Avrupa ülkesine bir mektup göndererek ilgili hükümetleri çok uluslu bir koalisyonun parçası olarak Ukrayna'da askeri eğitim misyonuna katılmaya davet etti.Paris’in aynı zamanda Alman hükümetini görmezden gelerek davet mektubunu Almaya Savunma Bakanlığı'na göndermediği kaydedilirken, Almanya'da Hür Demokrat Parti (FDP),Yeşiller Partisi ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Olaf Scholz'un başbakanlığında kurulan üçlü koalisyon hükümetinden Macron’un bu önerisine destek gelmediği vurgulandı.Gazetenin belirttiğine göre Alman hükümeti, geçtiğimiz haftalarda Brüksel'deki iç tartışmalarda Alman ordusunun eğitim misyonunda yer almayacağını defalarca açıkça ifade etti.Macron, halihazırda mevcut olan Ukrayna'ya destek amaçlı AB askeri yardım misyonu (EUMAM Ukrayna) himayesinde bir eğitim misyonu kurmaya çalışırken, ancak AB diplomatlarının, Brüksel'de Paris'in gerilimi artıracak fikirlerine karşı direnç olduğu biliniyor.Çoğu AB ülkesi Ukrayna'da eğitim verilmesine karşı çıkarken, Almanya, İtalya ve İspanya hükümetleri, yerinde eğitimin Rusya ile yaşanan gerilimi tırmandırma riski yaratacağından ve Batı'yı Ukrayna'daki çatışmanın daha da derinlerine çekeceğinden korkuyor.Gazete, Macaristan'ın ise mayıs sonunda AB savunma bakanları toplantısında Ukrayna'nın artık gerçekçi bir kazanma şansı olmadığını vurguladığını yazdı.Ancak AB diplomatik çevreleri, askeri açıdan Ukraynalı askerlerin kendi ülkelerinde eğitilmeleri için kesinlikle iyi nedenler olduğunu da doğrularken, Alman gazetesi Welt am Sonntag'a göre, bu durumda eğitim Ukraynalı askerlerin ihtiyaçlarına daha uygun olacak ve askerler eğitim için ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/beyaz-saray-ukraynaya-asker-danisman-ve-askeri-uzman-gondermeyecegiz-1084517946.html
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fransa, almanya, emmanuel macron, olaf scholz, berlin, avrupa birliği, abd
Scholz’dan Macron'un Ukrayna'ya askeri eğitmen gönderme fikrine destek çıkmadı
Almanya hükümetinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya askeri eğitmen gönderilmesi için Avrupa Birliği (AB) içinde bir koalisyon kurulması fikrini desteklemediği ortaya çıktı.
Alman Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard’ın geçen hafta ABD'ye ve aralarında İngiltere, Polonya, Hollanda, üç Baltık ülkesiyle birlikte Danimarka ve İsveç'in de bulunduğu yaklaşık 10 Avrupa ülkesine bir mektup göndererek ilgili hükümetleri çok uluslu bir koalisyonun parçası olarak Ukrayna'da askeri eğitim misyonuna katılmaya davet etti.
Paris’in aynı zamanda Alman hükümetini görmezden gelerek davet mektubunu Almaya Savunma Bakanlığı'na göndermediği kaydedilirken, Almanya'da Hür Demokrat Parti (FDP),Yeşiller Partisi ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Olaf Scholz'un başbakanlığında kurulan üçlü koalisyon hükümetinden Macron’un bu önerisine destek gelmediği vurgulandı.
Gazetenin belirttiğine göre Alman hükümeti, geçtiğimiz haftalarda Brüksel'deki iç tartışmalarda Alman ordusunun eğitim misyonunda yer almayacağını defalarca açıkça ifade etti.
Macron, halihazırda mevcut olan Ukrayna'ya destek amaçlı AB askeri yardım misyonu (EUMAM Ukrayna) himayesinde bir eğitim misyonu kurmaya çalışırken, ancak AB diplomatlarının, Brüksel'de Paris'in gerilimi artıracak fikirlerine karşı direnç olduğu biliniyor.
Çoğu AB ülkesi Ukrayna'da eğitim verilmesine karşı çıkarken, Almanya, İtalya ve İspanya hükümetleri, yerinde eğitimin Rusya ile yaşanan gerilimi tırmandırma riski yaratacağından ve Batı'yı Ukrayna'daki çatışmanın daha da derinlerine çekeceğinden korkuyor.
Gazete, Macaristan'ın ise mayıs sonunda AB savunma bakanları toplantısında Ukrayna'nın artık gerçekçi bir kazanma şansı olmadığını vurguladığını yazdı.
Ancak AB diplomatik çevreleri, askeri açıdan Ukraynalı askerlerin kendi ülkelerinde eğitilmeleri için kesinlikle iyi nedenler olduğunu da doğrularken, Alman gazetesi Welt am Sonntag'a göre, bu durumda eğitim Ukraynalı askerlerin ihtiyaçlarına daha uygun olacak ve askerler eğitim için ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmayacak.