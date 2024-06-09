https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/rusya-uluslararasi-siber-tatbikatina-ev-sahipligi-yapiyor-1084662763.html

Rusya, uluslararası siber tatbikatına ev sahipliği yapıyor

Rusya, uluslararası siber tatbikatına ev sahipliği yapıyor

Sputnik Türkiye

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) 6 Haziran Perşembe günü açık uluslararası siber tatbikat Standoff'un tanıtımı yapıldı. 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T16:01+0300

2024-06-09T16:01+0300

2024-06-09T16:01+0300

dünya

siber

siber saldırı

siber güvenlik

tatbikat

ortak tatbikat

rusya

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

teknoloji

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Bilgi güvenliği (IS) uzmanlarının sanal bir durumu örnek alarak farklı sektörlerden şirketlerin güvenliğini test ettiği bir siber tatbikat olan Standoff Siber Savaşı adlı etkinlikte, sanal devlet, finans sektörü, sanayi, enerji üretimi, petrol ve gaz, konut ve kamu hizmetleri gibi çeşitli kuruluşların sistemlerini yeniden oluşturulurken, tatbikatın, tüm katılımcıların savaştaki rollerini gerçekten anlamalarını ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlamayı amaçladığı vurgulandı.Rus siber güvenlik şirketi Positive Technologies'in güvenlik merkezi direktörü Aleksey Novikov, tatbikata 21 ülke ve 46 takımın katıldığını söylerken, katılımcıların etkinliğin formatının özgünlüğüne dikkat çektiğini ifade etti.Standoff, siber güvenlik uzmanları tarafından tanınırlık kazanırken, katılımcılar ayrıca Standoff siber savaş formatının gerçek şirketlerin altyapılarının tam teşekküllü kopyası olduğunu belirtti.Etkinlik, uzmanların olası siber tehditleri püskürtmek üzere eğitilmesine yardımcı olurken, siber saldırı tatbikatı, aynı zamanda siber güvenlik alanındaki çalışanların ekip çalışması becerilerini de geliştiriyor.

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siber, siber saldırı, siber güvenlik, tatbikat, ortak tatbikat, rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), teknoloji