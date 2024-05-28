https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/siber-suclularin-gizlendigi-son-markalar-belirlendi-hedefte-cocuklar-var--1084284577.html

Siber suçluların gizlendiği son markalar belirlendi: Hedefte çocuklar var

Siber suçluların gizlendiği son markalar belirlendi: Hedefte çocuklar var

Sputnik Türkiye

Siber güvenlik şirketleri çocuk markalarını kullanan siber saldırı girişimlerinde artış olduğuna dikkat çekti. Siber suçluların son hedef alanı çocuklar... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T16:32+0300

2024-05-28T16:32+0300

2024-05-28T16:32+0300

türkiye

siber saldırı

hacker

çocuk

oyuncak

marka

spam

sms

truva atı

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Kaspersky şirketi, bu yılın ilk çeyreğinde siber saldırı girişimlerinin sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttığını bildirdi.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky uzmanları, çocuklar arasında popüler oyun ve oyuncak markalarının adlarını kullanan son tehditleri inceledi.Buna göre, ocak-mart döneminde çocuklar arasında popüler olan konuların kılığına girmiş mobil ve masaüstü cihazlara yönelik 1 milyon 264 bin 866 saldırı girişimi tespit edildi. Bu rakam, toplam 936 bin 840 saldırı girişimi kaydedilen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artış olarak kayıtlara geçti. Raporlama dönemindeki saldırıların yüzde 98.7'sini masaüstü tehditler oluştururken mobil tehditler yüzde 1.3 olarak gerçekleşti.Siber suçluların kullandığı markalarAraştırmaya göre, siber suçluların en çok kullandığı markalar arasında popüler çocuk oyunları Minecraft, Roblox ve Brawl Stars bulunuyor. LEGO, Paw Patrol, Bluey gibi ürün adlarından ve Disney'in çocuklara yönelik popüler çizgi filmlerinden de yararlanıldığı tespit edildi. Ayrıca, dağıtılan 1.2 milyondan fazla virüsün indiricilerden kaynaklandığı belirtildi.Siber suçlular, kredi kartı bilgilerini ve oturum açma kimlik bilgilerini toplamak, verileri değiştirmek veya bilgisayarların performansını bozmak amacıyla Truva Atları kullanıyor. Ocak-mart döneminde 27 bin 576 Truva Atı başlatma girişimi yaşanırken, reklam yazılımları 27 bin 570 girişimle ikinci sırada yer aldı.Tespit edilen saldırı sayısındaki artışa hedeflenen tekil kullanıcı sayısındaki düşüş de eşlik etti. Geçen yılın ilk çeyreğinde 57 bin 873 olan tekil kullanıcı sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 14 düşüşle 49 bin 630'a geriledi.Kullanıcılara yönelik bireysel saldırı vakalarını analiz eden Kaspersky araştırmacıları, siber suçluların popüler Brawl Stars oyunu kisvesi altında mobil cihazlara zararlı Trojan-SMS yaydığını tespit etti. Bu hileler, oyunculara haksız avantaj sağlamayı vaat ediyor ancak uygulama yüklendikten sonra, gereksiz izinler istiyor ve yalnızca açılır pencereler gösteriyor. Siber suçlular, uygulamayı şeffaf bir simge ve boş bir isim haline getirerek silinmesini zorlaştırıyor. Uygulama, gerekli izinleri aldıktan sonra spam SMS göndererek kullanıcıların telefonlarını dolandırıyor.Çocukları güvende tutmak için önerilerKaspersky, çocukları çevrimiçi ortamda güvende tutmak için bazı önerilerde de bulundu.Ebeveynlerin en son tehditler hakkında bilgi sahibi olmaları ve çocuklarının çevrim içi faaliyetlerini kontrol etmelerini gerektiğine işaret eden şirket, "Ebeveynlerin çevrim içi ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel riskler hakkında çocuklarıyla açık iletişim kurması ve güvenliklerini sağlamak için katı kurallar uygulaması çok önemlidir. Kaspersky Safe Kids gibi dijital ebeveynlik için özel uygulamalarla ebeveynler çocuklarını hem çevrimiçi hem çevrimdışı alanlarda etkili bir şekilde koruyabilir. Bu tür uygulamalar, yetişkinlerin küçükler için güvenli ve olumlu bir dijital deneyim sağlamasına, sağlıklı alışkanlıklar oluşturmasına, uygunsuz içeriklerden korunmasına, ekran süresini dengelemesine ve çocukların fiziksel konumunu kontrol etmesine yardımcı olur" önerilerinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/1082785400.html

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siber saldırı, hacker, çocuk, oyuncak, marka, spam, sms, truva atı