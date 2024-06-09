Rus Senatör: Dijital rublenin kullanılmaya başlanması herhangi bir risk taşımıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Çinli uzmandan Çin-Türkiye işbirliği açıklaması
07:03
3 dk
SESLİ HABER
Yakalanan Ukraynalı ajandan itiraf: Hedef o uçaklardı
07:15
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
9 dk
SESLİ HABER
İngiliz gazetesi yazdı: ABD bu plan üzerinde çalışıyor
07:50
2 dk
SESLİ HABER
İtalyan siyasetçiden Kiev'e silah yardımına engel olma vaadi
08:04
2 dk
SESLİ HABER
İki ülke daha Ukrayna zirvesine katılmayı reddetti
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Biden gaflarına devam ediyor: Refah’la Rusya’yı karıştırdı
08:32
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Büyükelçisi’nden ‘uyarı notu’ açıklaması
08:44
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
09:04
4 dk
SESLİ HABER
Almanya’da yapılan Filistin anketi: Çoğu yaptırımı destekliyor
09:19
1 dk
SESLİ HABER
Fransa’da Macron tepkisi: Tam bir deli
09:31
2 dk
SESLİ HABER
Çipras'ın eski danışmanı: Rusya'nın verdiği önemli bir yanıt
09:47
2 dk
SESLİ HABER
Topkapı Sarayı’nda restorasyonların tamamlandığı bölümler ziyaretçilere açıldı
10:05
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya koşulsuz desteği azalıyor
10:15
5 dk
SESLİ HABER
Bloomberg: Pentagon, Rusya'yı örnek almalı
10:31
2 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
10:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
11:10
4 dk
SESLİ HABER
Washington yönetimi nükleer silah alanında daha agresif bir strateji kabul edecek
11:25
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin kütüphane istatistikleri açıklandı
11:39
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li uzman: Biden'ın kararı nükleer riski artırıyor
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Mahkemeden çalışan memur kadın için karar
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Tarlada 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu
12:18
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'ya ağır silah gönderen Batı ülkeleri: Listenin başında Çekya var
12:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin politikası ABD'yi rahatsız ediyor
16:09
3 dk
EKSEN
‘ABD, Türkiye’yi manipüle etmeye çalışıyor. Türkiye’ye çocuk gibi davranıyor.’
16:30
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
17:40
5 dk
SESLİ HABER
ABD uçaktan zorla indirmişti: Rusya'dan anayasa hatırlatması
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Golden Boy 2024 listesinde 4 Türk isim
18:14
2 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri Batı’yı endişelendiriyor
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan uyarı
20:03
2 dk
SESLİ HABER
3. Dünya Savaşı uyarısı: Yaklaşıyor
20:28
2 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
23:20
4 dk
SESLİ HABER
Çipras'ın eski danışmanı: Rusya'nın verdiği önemli bir yanıt
23:34
2 dk
SESLİ HABER
İtalyan siyasetçiden Kiev'e silah yardımına engel olma vaadi
23:46
2 dk
SESLİ HABER
İtalyan siyasetçiden Kiev'e silah yardımına engel olma vaadi
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'da zorla askere alınan kişiyi gören Fransız siyasetçi şok oldu
09:18
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
9 dk
SESLİ HABER
İngiliz gazetesi yazdı: ABD bu plan üzerinde çalışıyor
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Washington yönetimi nükleer silah alanında daha agresif bir strateji kabul edecek
11:10
2 dk
SESLİ HABER
Topkapı Sarayı’nda restorasyonların tamamlandığı bölümler ziyaretçilere açıldı
11:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD uçaktan zorla indirmişti: Rusya'dan anayasa hatırlatması
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yakalanan Ukraynalı ajandan itiraf: Hedef o uçaklardı
12:10
2 dk
SESLİ HABER
Bloomberg: Pentagon, Rusya'yı örnek almalı
12:18
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Büyükelçisi’nden ‘uyarı notu’ açıklaması
12:26
1 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
12:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Çinli uzmandan Çin-Türkiye işbirliği açıklaması
18:09
3 dk
SESLİ HABER
İki ülke daha Ukrayna zirvesine katılmayı reddetti
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya koşulsuz desteği azalıyor
18:47
5 dk
SESLİ HABER
Mahkemeden çalışan memur kadın için karar
19:04
1 dk
SESLİ HABER
Biden, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
19:12
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
19:22
4 dk
SESLİ HABER
Golden Boy 2024 listesinde 4 Türk isim
19:45
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li uzman: Biden'ın kararı nükleer riski artırıyor
19:53
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin kütüphane istatistikleri açıklandı
20:04
3 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri Batı’yı endişelendiriyor
20:14
2 dk
SESLİ HABER
Fransa’da Macron tepkisi: Tam bir deli
20:24
2 dk
SESLİ HABER
Çipras'ın eski danışmanı: Rusya'nın verdiği önemli bir yanıt
20:33
2 dk
SESLİ HABER
3. Dünya Savaşı uyarısı: Yaklaşıyor
20:42
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'ya ağır silah gönderen Batı ülkeleri: Listenin başında Çekya var
21:15
2 dk
SESLİ HABER
Tarlada 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu
21:24
1 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
21:34
4 dk
SESLİ HABER
Biden gaflarına devam ediyor: Refah’la Rusya’yı karıştırdı
22:03
1 dk
SESLİ HABER
Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan uyarı
22:22
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin politikası ABD'yi rahatsız ediyor
22:43
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/rus-senator-dijital-rublenin-kullanilmaya-baslanmasi-herhangi-bir-risk-tasimiyor-1084664653.html
Rus Senatör: Dijital rublenin kullanılmaya başlanması herhangi bir risk taşımıyor
Rus Senatör: Dijital rublenin kullanılmaya başlanması herhangi bir risk taşımıyor
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası tarafından yaratılan dijital ruble platformunun işlevselliğini genişletmeyi planlayan Rusya’da, dijital ruble kullanımının riskt taşımadığına... 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T16:56+0300
2024-06-09T16:56+0300
ekonomi
ruble
kripto ruble
rus rublesi
dijital para
dijital para birimi
rusya merkez bankası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0c/1081613952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35777dc1e97c0a11e336849730d01a07.jpg
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) konuşan Juravlev, şu anda Rusya'da dijital rublenin kullanılmasının herhangi bir risk taşımadığını ve günlük yaşamla birlikte Rusların ekonomik hayatına aşamalı olarak gireceğini açıklarken, “Miktarlar açısından hacimlerin sınırları olacağı konusunda anlaştık. Bu fonlar sadece tüzel kişiler arasındaki hesaplaşmalarda kullanılacak. Bir sonraki aşamada dijital rublenin bütçe ve vergi amaçları için nasıl kullanılabileceğini göreceğiz. Ve ancak o zaman vatandaşlar arasında tam teşekküllü yayılmasından bahsedebiliriz” dedi.Dijital ruble hakkındaEkim 2020’nin ortalarında dijital ruble kavramını tanıtan Rusya Merkez Bankası, özel bir elektronik cüzdanda saklanacak benzersiz bir dijital kod biçiminde olacak dijital rublenin bir kullanıcıdan diğerine dijital kodun bir elektronik cüzdandan diğerine taşınması şeklinde gerçekleşeceğini açıklamıştı.Dijital ruble sağlanmasında tek yetkili organın Merkez Bankası olacağı vurgulanırken, para sahipleri, dijital rubleleri nakite serbestçe aktarabilecek.Merkez Bankası, Haziran 2021’de dijital ruble platformunu test etmek için 15 bankadan oluşan bir pilot grup oluştururken, seçilen bankalar arasında VTB Bank, Alfa-Bank, Sberbank, Tinkoff Bank, PSB ve Gazprombank gibi büyük bankalar yer alıyor.1 Ağustos’ta Rusya’da dijital ruble yasası yürürlüğe girerken, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ulusal para biriminin yeni şeklinin önce aşamalı olarak test edileceğini vurgulamış, dijital rublenin kitlesel olarak kullanımının 2025 yılının başından itibaren mümkün olacağını aktarmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dış ticaret ödemelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle uzun zamandır Merkez Bankası’nın üzerinde durduğu dijital ruble yasasını 24 Temmuz’da onaylamıştı.Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, yasal bilgi portalında yer alan imzalı belgenin 1 Ağustos 2023 itibariyle yürürlüğe gireceği bildirildi.Açıklamada, Putin tarafından imzalanan yasayla birlikte dijital rublenin nakit ve gayri nakdi ruble ile birlikte ulusal para birimiyle ödemelerin üçüncü biçimi olacağı vurgulandı.Öte yandan dijital rublenin öncelikle ödemeler ve para transferleri için tasarlandığı belirtilirken, bu nedenle dijital ruble cinsinden vadeli mevduat hesabı açılması, faiz geliri elde edilmesi veya bu para formatında kredi alınmasının mümkün olmadığı da kaydedildi.Vatandaşlar için dijital rubleyle para transferleri ve ödemelerde komisyon alınmaması planlanırken, işletmelerin dijital ruble cinsinden işlem ve ödeme kabul tarifelerinde ise yüzde 0,3’lük komisyon uygulanacağı öngörülüyor.Fransız televizyon kanalı BFM TV’de konuşan analitik uzman Aud Kerzule, Rusya’nın dijital rubleyi ABD’nin mali hegemonyasını azaltmak için kullanmayı planladığını savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/dijital-turk-lirasi-yolda-500-tl-ve-1000-tllik-banknotlar-basilacak-mi-1084550639.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0c/1081613952_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_18b58a145692530ad794faaf8dcbe4a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ruble, kripto ruble, rus rublesi, dijital para, dijital para birimi, rusya merkez bankası
ruble, kripto ruble, rus rublesi, dijital para, dijital para birimi, rusya merkez bankası

Rus Senatör: Dijital rublenin kullanılmaya başlanması herhangi bir risk taşımıyor

16:56 09.06.2024
© Sputnik / Алексей МайшевRusya dijital ruble
Rusya dijital ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
Abone ol
Merkez Bankası tarafından yaratılan dijital ruble platformunun işlevselliğini genişletmeyi planlayan Rusya’da, dijital ruble kullanımının riskt taşımadığına dikkat çeken parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Nikolay Juravlev, günlük yaşama aşamalı olarak gireceğini belirtti.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) konuşan Juravlev, şu anda Rusya'da dijital rublenin kullanılmasının herhangi bir risk taşımadığını ve günlük yaşamla birlikte Rusların ekonomik hayatına aşamalı olarak gireceğini açıklarken, “Miktarlar açısından hacimlerin sınırları olacağı konusunda anlaştık. Bu fonlar sadece tüzel kişiler arasındaki hesaplaşmalarda kullanılacak. Bir sonraki aşamada dijital rublenin bütçe ve vergi amaçları için nasıl kullanılabileceğini göreceğiz. Ve ancak o zaman vatandaşlar arasında tam teşekküllü yayılmasından bahsedebiliriz” dedi.

Dijital ruble hakkında

Ekim 2020’nin ortalarında dijital ruble kavramını tanıtan Rusya Merkez Bankası, özel bir elektronik cüzdanda saklanacak benzersiz bir dijital kod biçiminde olacak dijital rublenin bir kullanıcıdan diğerine dijital kodun bir elektronik cüzdandan diğerine taşınması şeklinde gerçekleşeceğini açıklamıştı.
Dijital ruble sağlanmasında tek yetkili organın Merkez Bankası olacağı vurgulanırken, para sahipleri, dijital rubleleri nakite serbestçe aktarabilecek.
Merkez Bankası, Haziran 2021’de dijital ruble platformunu test etmek için 15 bankadan oluşan bir pilot grup oluştururken, seçilen bankalar arasında VTB Bank, Alfa-Bank, Sberbank, Tinkoff Bank, PSB ve Gazprombank gibi büyük bankalar yer alıyor.
1 Ağustos’ta Rusya’da dijital ruble yasası yürürlüğe girerken, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ulusal para biriminin yeni şeklinin önce aşamalı olarak test edileceğini vurgulamış, dijital rublenin kitlesel olarak kullanımının 2025 yılının başından itibaren mümkün olacağını aktarmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dış ticaret ödemelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle uzun zamandır Merkez Bankası’nın üzerinde durduğu dijital ruble yasasını 24 Temmuz’da onaylamıştı.
Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, yasal bilgi portalında yer alan imzalı belgenin 1 Ağustos 2023 itibariyle yürürlüğe gireceği bildirildi.
Açıklamada, Putin tarafından imzalanan yasayla birlikte dijital rublenin nakit ve gayri nakdi ruble ile birlikte ulusal para birimiyle ödemelerin üçüncü biçimi olacağı vurgulandı.
Öte yandan dijital rublenin öncelikle ödemeler ve para transferleri için tasarlandığı belirtilirken, bu nedenle dijital ruble cinsinden vadeli mevduat hesabı açılması, faiz geliri elde edilmesi veya bu para formatında kredi alınmasının mümkün olmadığı da kaydedildi.
Vatandaşlar için dijital rubleyle para transferleri ve ödemelerde komisyon alınmaması planlanırken, işletmelerin dijital ruble cinsinden işlem ve ödeme kabul tarifelerinde ise yüzde 0,3’lük komisyon uygulanacağı öngörülüyor.
Fransız televizyon kanalı BFM TV’de konuşan analitik uzman Aud Kerzule, Rusya’nın dijital rubleyi ABD’nin mali hegemonyasını azaltmak için kullanmayı planladığını savunmuştu.
Dolar/TL - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
EKONOMİ
Dijital Türk Lirası yolda: 500 TL ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı?
6 Haziran , 10:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала