https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/peskov-almanya-egemenlikten-yoksun-1084662009.html
Peskov: Almanya egemenlikten yoksun
Peskov: Almanya egemenlikten yoksun
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'nın Rusya'nın kendisi için bir tehdit olduğunu iddia ederek hem AB'yi hem de ABD'yi ‘memnun etme yarışına’ girdiğini... 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T15:24+0300
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Rus devlet kanalı Rossiya 1’de yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programına ‘Berlin'in Rus tehdidine ilişkin yeni açıklamalarını' değerlendiren Peskov, Almanya'nın egemenlikten yoksun olması nedeniyle Avrupa Birliği (AB), ABD ve NATO gibi Batı'daki tüm güç merkezlerini aynı anda memnun etmeye çalıştığına vurgu yaparak, Rusya lideri Vladimir Putin'in Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hiçbir zaman egemen olmadığı yönündeki sözlerini hatırlattı.Peskov, Almanya’nın egemenlik eksikliği çerçevesinde Alman yetkililerin zamana karşı yarışarak hem ABD’yi hem Brüksel'i hem de Washington’un sözcüsü Jens Stoltenberg'in genel sekreterliğini yaptığı NATO’yu memnun etmeleri gerektiğini belirtti.Almanya'nın egemenlikten yoksun olduğunu yineleyen Kremlin Sözcüsü, “Nasıl parçalandıklarını hayal edebiliyor musunuz? Burada farklı düzeylerde zamana karşı yarışıyorlar ve açıklamalar yapıyorlar.İçinde bulundukları zor durum bu” dedi.Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius 5 Haziran'da yaptığı açıklamada Berlin'in 2029 yılına kadar bir savaş durumuna hazır olması gerektiğini söylemişti.Pistorius, doğrudan düşmanın adını vermeden, Rusya'nın “savaş ekonomisine geçtiğini ve silahlanmaya devam ettiğini” söylemiş, tarihinin ilk kapsamlı ulusal güvenlik stratejisini açıklayan Almanya, Rusya’yı "barışa ve güvenliğe yönelik en büyük tehdit" olarak tanımlamıştı.İlk kapsamlı ulusal güvenlik stratejisini açıklayan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un liderlik ettiği hükümet, öngörülebilir gelecek için en büyük güvenlik tehdidi olarak Rusya'yı işaret etti.Hükümet, stratejisinde Çin'e karşı dengeli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/natoda-ukrayna-anlasmazligi-almanya-hollanda-estonyadan-destek-italya-ve-belcikadan-ret-1084393314.html
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almanya, nato, abd, egemenlik, avrupa birliği, rusya, jens stoltenberg, dmitriy peskov, moskova
almanya, nato, abd, egemenlik, avrupa birliği, rusya, jens stoltenberg, dmitriy peskov, moskova
Peskov: Almanya egemenlikten yoksun
15:24 09.06.2024 (güncellendi: 15:26 09.06.2024)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'nın Rusya'nın kendisi için bir tehdit olduğunu iddia ederek hem AB'yi hem de ABD'yi ‘memnun etme yarışına’ girdiğini söyledi.
Rus devlet kanalı Rossiya 1’de yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programına ‘Berlin'in Rus tehdidine ilişkin yeni açıklamalarını' değerlendiren Peskov, Almanya'nın egemenlikten yoksun olması nedeniyle Avrupa Birliği (AB), ABD ve NATO gibi Batı'daki tüm güç merkezlerini aynı anda memnun etmeye çalıştığına vurgu yaparak, Rusya lideri Vladimir Putin'in Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hiçbir zaman egemen olmadığı yönündeki sözlerini hatırlattı.
Peskov, Almanya’nın egemenlik eksikliği çerçevesinde Alman yetkililerin zamana karşı yarışarak hem ABD’yi hem Brüksel'i hem de Washington’un sözcüsü Jens Stoltenberg'in genel sekreterliğini yaptığı NATO’yu memnun etmeleri gerektiğini belirtti.
Almanya'nın egemenlikten yoksun olduğunu yineleyen Kremlin Sözcüsü, “Nasıl parçalandıklarını hayal edebiliyor musunuz? Burada farklı düzeylerde zamana karşı yarışıyorlar ve açıklamalar yapıyorlar.İçinde bulundukları zor durum bu” dedi.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius 5 Haziran'da yaptığı açıklamada Berlin'in 2029 yılına kadar bir savaş durumuna hazır olması gerektiğini söylemişti.
Pistorius, doğrudan düşmanın adını vermeden, Rusya'nın “savaş ekonomisine geçtiğini ve silahlanmaya devam ettiğini” söylemiş, tarihinin ilk kapsamlı ulusal güvenlik stratejisini açıklayan Almanya, Rusya’yı "barışa ve güvenliğe yönelik en büyük tehdit" olarak tanımlamıştı.
İlk kapsamlı ulusal güvenlik stratejisini açıklayan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un liderlik ettiği hükümet, öngörülebilir gelecek için en büyük güvenlik tehdidi olarak Rusya'yı işaret etti.
Hükümet, stratejisinde Çin'e karşı dengeli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savundu.