https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/pendikte-su-samuru-goruntulendi-1084658426.html

Pendik'te su samuru görüntülendi

Pendik'te su samuru görüntülendi

Sputnik Türkiye

İstanbul Pendik'te sabah saatlerinde sahilde bir su samuru görüldü. Ender rastlanan canlılardan su samurunu görenler cep telefonuyla kaydetti. 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T11:57+0300

2024-06-09T11:57+0300

2024-06-09T12:05+0300

yaşam

su samuru

pendik

kamer kaya

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Pendik Sahili'nde görülen su samuru şaşırttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Pendik Sahili'nde geçtiğimiz sabah İstanbul kıyılarında ender rastlanan su hayvanlarından olan su samuru görüldü. Pendik Sahili'nde kıyıya çıkmak üzereyken fark edilen su samuru, görenleri heyecanlandırdı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, su samurunun kıyıya çıkmak üzereyken tekrar denizde kaybolduğu görülüyor.

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pendik

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su samuru, pendik, kamer kaya