https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/pendikte-su-samuru-goruntulendi-1084658426.html
Pendik'te su samuru görüntülendi
Pendik'te su samuru görüntülendi
Sputnik Türkiye
İstanbul Pendik'te sabah saatlerinde sahilde bir su samuru görüldü. Ender rastlanan canlılardan su samurunu görenler cep telefonuyla kaydetti. 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T11:57+0300
2024-06-09T11:57+0300
2024-06-09T12:05+0300
yaşam
su samuru
pendik
kamer kaya
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Pendik Sahili'nde görülen su samuru şaşırttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Pendik Sahili'nde geçtiğimiz sabah İstanbul kıyılarında ender rastlanan su hayvanlarından olan su samuru görüldü. Pendik Sahili'nde kıyıya çıkmak üzereyken fark edilen su samuru, görenleri heyecanlandırdı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, su samurunun kıyıya çıkmak üzereyken tekrar denizde kaybolduğu görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/simge-sagin-mauro-icardi-basima-gelen-en-guzel-seylerden-birisi-1084641412.html
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su samuru, pendik, kamer kaya
su samuru, pendik, kamer kaya
Pendik'te su samuru görüntülendi
11:57 09.06.2024 (güncellendi: 12:05 09.06.2024)
İstanbul Pendik'te sabah saatlerinde sahilde bir su samuru görüldü. Ender rastlanan canlılardan su samurunu görenler cep telefonuyla kaydetti.
Pendik Sahili'nde görülen su samuru şaşırttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pendik Sahili'nde geçtiğimiz sabah İstanbul kıyılarında ender rastlanan su hayvanlarından olan su samuru görüldü.
Pendik Sahili'nde kıyıya çıkmak üzereyken fark edilen su samuru, görenleri heyecanlandırdı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, su samurunun kıyıya çıkmak üzereyken tekrar denizde kaybolduğu görülüyor.