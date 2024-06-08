https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/simge-sagin-mauro-icardi-basima-gelen-en-guzel-seylerden-birisi-1084641412.html
Simge Sağın: Mauro Icardi başıma gelen en güzel şeylerden birisi
Simge Sağın: Mauro Icardi başıma gelen en güzel şeylerden birisi
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Simge Sağın, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi için ''Başıma gelen en güzel şeylerden birisi'' ifadesini kullandı. 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T15:08+0300
2024-06-08T15:08+0300
2024-06-08T15:08+0300
yaşam
simge sağın
mauro icardi
galatasaray
magazin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/17/1068672871_0:0:634:358_1920x0_80_0_0_8c86f4beb2e1a3d774b80f3abeb4adb0.jpg
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında övgü dolu sözler söyledi. Sağın, Galatasaray'ın golcü futbolcusu için şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/galatasaray-ile-fenerbahce-arasinda-hediye-atismasi-1084230388.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/17/1068672871_0:0:634:476_1920x0_80_0_0_5fade813150081d8aee934c937aaef73.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
simge sağın, mauro icardi, galatasaray, magazin
simge sağın, mauro icardi, galatasaray, magazin
Simge Sağın: Mauro Icardi başıma gelen en güzel şeylerden birisi
Şarkıcı Simge Sağın, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi için ''Başıma gelen en güzel şeylerden birisi'' ifadesini kullandı.
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında övgü dolu sözler söyledi.
Sağın, Galatasaray'ın golcü futbolcusu için şu ifadeleri kullandı:
O kadar güzel bir sahiplenmeydi ki bu. Hiç aklıma gelmezdi bir futbol mecrasında bu kadar dinleyicisinin karşılığını bulması. 5 yıl önce çıkan bir şarkıydı. Kendisi çok sıcak, mahalleden tanıdığımız birisi gibi, çok sevdim. Onu herhalde sevmeyen birisi yoktur. Icardi çok tatlı bir şekilde zaman zaman 'Aşkın olayım' şarkısını söyledi. Ara sıra piyano başında şarkıyı çaldı. Çok duygulandım gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Icardi, başıma gelen en güzel şeylerden biri. Onun sayesinde milyonlar tarafından dinlenildim