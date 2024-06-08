Simge Sağın: Mauro Icardi başıma gelen en güzel şeylerden birisi

O kadar güzel bir sahiplenmeydi ki bu. Hiç aklıma gelmezdi bir futbol mecrasında bu kadar dinleyicisinin karşılığını bulması. 5 yıl önce çıkan bir şarkıydı. Kendisi çok sıcak, mahalleden tanıdığımız birisi gibi, çok sevdim. Onu herhalde sevmeyen birisi yoktur. Icardi çok tatlı bir şekilde zaman zaman 'Aşkın olayım' şarkısını söyledi. Ara sıra piyano başında şarkıyı çaldı. Çok duygulandım gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Icardi, başıma gelen en güzel şeylerden biri. Onun sayesinde milyonlar tarafından dinlenildim