https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/osym-yks-sorularinin-sizdirildigi-iddialari-hakkinda-hukuki-surec-baslatacagiz--1084665510.html

ÖSYM: YKS sorularının sızdırıldığı iddiaları hakkında hukuki süreç başlatacağız

ÖSYM: YKS sorularının sızdırıldığı iddiaları hakkında hukuki süreç başlatacağız

Sputnik Türkiye

ÖSYM Başkanı Ersoy: "Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki... 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T18:05+0300

2024-06-09T18:05+0300

2024-06-09T18:48+0300

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan dezenformasyon içerikli paylaşımlar ve haberler hakkında hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Ersoy, 3 milyon 120 bin 878 adayın katıldığı sınavın başarıyla tamamlandığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.YKS, KKTC Lefkoşa ve Hırvatistan Zagreb dahil 81 ilde 245 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınavda toplamda 1 milyon 97 bin 82 kişi görev aldı. TYT'de 438 bin 684, AYT'de 282 bin 812 ve YDT'de 36 bin 46 görevli yer aldı. Güvenlik için toplamda 63 bin 463 emniyet personeli görev yaptı. Engelli adaylar için özel düzenlemeler yapıldı ve 1911 okuyucu-işaretleyici TYT'de, 1140 okuyucu-işaretleyici AYT'de ve 76 okuyucu-işaretleyici YDT'de görev aldı.En genç aday 15, en yaşlı aday 85 yaşında 2024 YKS'ye başvuranların 1 milyon 614 bin 728'i kadın, 1 milyon 506 bin 150'si erkek adaylardan oluştu. En genç aday 15, en yaşlı aday ise 85 yaşındaydı. 50 yaş ve üzeri 33 bin 816 aday sınava başvurdu. 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı 125 bin 892 oldu. YKS sonuçları, ÖSYM takvimine göre 17 Temmuz'da açıklanacak.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı. İletişim Bakanlığı'ndan açıklama İletişim Başkanlığı, konu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'YKS soruları sınavdan önce sosyal medya platformlarında paylaşılmış' iddiası doğru değildir. Araştırmalar sonucu, paylaşılan ekran görüntülerinin YKS 2024 ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/altaylidan-koca-cok-sert-acik-mektup-herkes-biliyor-ki-hayatinizda-hicbir-kisisel-basariniz-yok-1084665372.html

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