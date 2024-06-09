https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/manavgattaki-kirsal-alanda-cikan-yanginla-ilgili-yabanci-uyruklu-zanli-tutuklandi-1084657456.html

Manavgat'taki kırsal alanda çıkan yangınla ilgili yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Manavgat'taki kırsal alanda çıkan yangınla ilgili yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kırsal alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T11:09+0300

2024-06-09T11:09+0300

2024-06-09T11:09+0300

türkiye

tutuklama

manavgat

yangın

yabancı uyruklu

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Manavgat'ta Kızılağaç Mahallesi'nde 7 Haziran'da kırsal alanda çıkan yangınla ilgili Manavgat İlçe Jandarma Komuntanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yangınla ilgili Suriye uyruklu 4 zanlıyı gözaltına aldı.Şüphelilerden 2'si jandarmadaki ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yerleşim yerine yakın bir noktada çıkan yangında, narenciye ve zeytin ağaçları ile bazı arı kovanları zarar görmüştü. Yangının, hurdacıların, metal aksamlarını almak için yaktıkları eski kanepeden çıktığı iddia edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/manavgatta-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1084655163.html

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