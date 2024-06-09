https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/manavgattaki-kirsal-alanda-cikan-yanginla-ilgili-yabanci-uyruklu-zanli-tutuklandi-1084657456.html
Manavgat'taki kırsal alanda çıkan yangınla ilgili yabancı uyruklu zanlı tutuklandı
Manavgat'taki kırsal alanda çıkan yangınla ilgili yabancı uyruklu zanlı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kırsal alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T11:09+0300
2024-06-09T11:09+0300
2024-06-09T11:09+0300
türkiye
tutuklama
manavgat
yangın
yabancı uyruklu
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Manavgat'ta Kızılağaç Mahallesi'nde 7 Haziran'da kırsal alanda çıkan yangınla ilgili Manavgat İlçe Jandarma Komuntanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yangınla ilgili Suriye uyruklu 4 zanlıyı gözaltına aldı.Şüphelilerden 2'si jandarmadaki ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yerleşim yerine yakın bir noktada çıkan yangında, narenciye ve zeytin ağaçları ile bazı arı kovanları zarar görmüştü. Yangının, hurdacıların, metal aksamlarını almak için yaktıkları eski kanepeden çıktığı iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/manavgatta-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1084655163.html
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tutuklama, manavgat, yangın, yabancı uyruklu
tutuklama, manavgat, yangın, yabancı uyruklu
Manavgat'taki kırsal alanda çıkan yangınla ilgili yabancı uyruklu zanlı tutuklandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kırsal alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Manavgat'ta Kızılağaç Mahallesi'nde 7 Haziran'da kırsal alanda çıkan yangınla ilgili Manavgat İlçe Jandarma Komuntanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yangınla ilgili Suriye uyruklu 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerden 2'si jandarmadaki ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yerleşim yerine yakın bir noktada çıkan yangında, narenciye ve zeytin ağaçları ile bazı arı kovanları zarar görmüştü. Yangının, hurdacıların, metal aksamlarını almak için yaktıkları eski kanepeden çıktığı iddia edilmişti.