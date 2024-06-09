https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/manavgatta-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1084655163.html

Manavgat'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Manavgat'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T10:06+0300

2024-06-09T10:06+0300

2024-06-09T10:06+0300

türkiye

orman yangını

antalya

manavgat

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Manavgat'ta Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

türkiye

antalya

manavgat

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