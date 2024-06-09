https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/manavgatta-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1084655163.html
Manavgat'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Manavgat'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T10:06+0300
2024-06-09T10:06+0300
2024-06-09T10:06+0300
türkiye
orman yangını
antalya
manavgat
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Manavgat'ta Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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antalyada orman yangını, manavgatta orman yangını, antalya orman yangını
antalyada orman yangını, manavgatta orman yangını, antalya orman yangını
Manavgat'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manavgat'ta Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.
Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.