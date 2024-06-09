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Antalya'da kimyasal tarım ürünlerinin bulunduğu fabrikada yangın: Kimyasal sızıntı riski bulunuyordu
Antalya'da kimyasal tarım ürünlerinin bulunduğu fabrikada yangın: Kimyasal sızıntı riski bulunuyordu
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çıkan yangında, içerisinde kimyasal tarım ürünlerinin bulunduğu fabrika kullanılamaz hale geldi. 09.06.2024, Sputnik Türkiye
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde içerisinde kimyasal tarım ürünlerinin yer aldığı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.Fabrika araç ve yaya girişine kapatılırken, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.Öte yandan AFAD ekipleri de fabrikada yer alan kimyasal zirai ürünlerin yanmasından dolayı kimyasal sızıntıya karşı ölçüm gerçekleştirdi.Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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Antalya'da kimyasal tarım ürünlerinin bulunduğu fabrikada yangın: Kimyasal sızıntı riski bulunuyordu

00:51 09.06.2024 (güncellendi: 01:14 09.06.2024)
© AA / Antalya Orman Bölge MüdürlüğüAntalya'da yangın
Antalya'da yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2024
© AA / Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çıkan yangında, içerisinde kimyasal tarım ürünlerinin bulunduğu fabrika kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde içerisinde kimyasal tarım ürünlerinin yer aldığı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fabrika araç ve yaya girişine kapatılırken, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.
Öte yandan AFAD ekipleri de fabrikada yer alan kimyasal zirai ürünlerin yanmasından dolayı kimyasal sızıntıya karşı ölçüm gerçekleştirdi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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