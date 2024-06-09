https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/malezyali-parlamenter-putinin-spief-konusmasi-muhtesemdi-1084666919.html

Malezyalı parlamenter: Putin’in SPIEF konuşması muhteşemdi

Malezyalı parlamenter: Putin’in SPIEF konuşması muhteşemdi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) yaptığı konuşmayı muhteşem olarak nitelendiren Malezya Parlamentosu... 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T20:45+0300

2024-06-09T20:45+0300

2024-06-09T20:45+0300

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Malezya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Üyesi Fayhsal, St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Sputnik’e verdiği demeçte BRICS grubunun Asya pazarına giden bir köprü olduğunu söyledi.Fayhsal, “Rusya küresel ekonomiyi geliştirmek istiyorsa BRICS, Asya pazarına giden bir köprüdür. Asya’nın dünyanın bir sonraki büyümesi olduğunu düşünüyorum, çünkü bizde daha genç bir nüfus var, etkileyici bir altyapımız ve eğitimli bir nüfusumuz mevcut. Umarım gereklilik halinde tüm dünyaya daha fazla kazanç sağlayabiliriz” dedi ve şöyle devam etti:Fayhsal, “Başkan Vladimir Putin’in söyledikleri şimdiye kadar duyduğum en muhteşem konuşmalardan biri oldu. Diğer delegasyonlarla birlikte burada bulunmaktan büyük gurur duyuyorum ve minnettarım. Dün onun (genel oturumda) söylediklerinin insanlığın geleceği adına olduğunu biliyoruz. Onun vizyonuna inanıyorum ve başkalarının da öyle olduğunu umuyorum” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/spief-2024e-dunyanin-dort-bir-yanindan-konuklar-katiliyor-1084606447.html

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rusya, st. petersburg, st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg uluslararası ekonomi forumu, malezya, parlamenter, vladimir putin, görüş