https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/malezyali-parlamenter-putinin-spief-konusmasi-muhtesemdi-1084666919.html
Malezyalı parlamenter: Putin’in SPIEF konuşması muhteşemdi
Malezyalı parlamenter: Putin’in SPIEF konuşması muhteşemdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) yaptığı konuşmayı muhteşem olarak nitelendiren Malezya Parlamentosu... 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T20:45+0300
2024-06-09T20:45+0300
2024-06-09T20:45+0300
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Malezya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Üyesi Fayhsal, St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Sputnik’e verdiği demeçte BRICS grubunun Asya pazarına giden bir köprü olduğunu söyledi.Fayhsal, “Rusya küresel ekonomiyi geliştirmek istiyorsa BRICS, Asya pazarına giden bir köprüdür. Asya’nın dünyanın bir sonraki büyümesi olduğunu düşünüyorum, çünkü bizde daha genç bir nüfus var, etkileyici bir altyapımız ve eğitimli bir nüfusumuz mevcut. Umarım gereklilik halinde tüm dünyaya daha fazla kazanç sağlayabiliriz” dedi ve şöyle devam etti:Fayhsal, “Başkan Vladimir Putin’in söyledikleri şimdiye kadar duyduğum en muhteşem konuşmalardan biri oldu. Diğer delegasyonlarla birlikte burada bulunmaktan büyük gurur duyuyorum ve minnettarım. Dün onun (genel oturumda) söylediklerinin insanlığın geleceği adına olduğunu biliyoruz. Onun vizyonuna inanıyorum ve başkalarının da öyle olduğunu umuyorum” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/spief-2024e-dunyanin-dort-bir-yanindan-konuklar-katiliyor-1084606447.html
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rusya, st. petersburg, st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg uluslararası ekonomi forumu, malezya, parlamenter, vladimir putin, görüş
rusya, st. petersburg, st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg uluslararası ekonomi forumu, malezya, parlamenter, vladimir putin, görüş
Malezyalı parlamenter: Putin’in SPIEF konuşması muhteşemdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) yaptığı konuşmayı muhteşem olarak nitelendiren Malezya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Üyesi Van Fayhsal, BRICS grubunun ise Asya pazarına giden bir köprü olduğunu belirtti.
Malezya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Üyesi Fayhsal, St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Sputnik’e verdiği demeçte BRICS grubunun Asya pazarına giden bir köprü olduğunu söyledi.
Fayhsal, “Rusya küresel ekonomiyi geliştirmek istiyorsa BRICS, Asya pazarına giden bir köprüdür. Asya’nın dünyanın bir sonraki büyümesi olduğunu düşünüyorum, çünkü bizde daha genç bir nüfus var, etkileyici bir altyapımız ve eğitimli bir nüfusumuz mevcut. Umarım gereklilik halinde tüm dünyaya daha fazla kazanç sağlayabiliriz” dedi ve şöyle devam etti:
“Bu benim Rusya’ya ikinci ziyaretim. Geçen yıl Kazan’daki forumdaydım. Kazan’ın gelişiminden çok etkilenmiştim, fakat Rusya’nın modernite ile geleneği birleştiren manevi ve kültürel başkenti St. Petersburg’a daha da hayran kaldım. Burayı gerçekten çok seviyorum ve yerel kültür hakkında, özellikle de Başkan (Vladimir) Putin’in söylediklerine dayanarak Rusya’nın gelişimi ve perspektifleri hakkında çok şey öğrenmek istiyorum, konuşması muhteşemdi.”
Fayhsal, “Başkan Vladimir Putin’in söyledikleri şimdiye kadar duyduğum en muhteşem konuşmalardan biri oldu. Diğer delegasyonlarla birlikte burada bulunmaktan büyük gurur duyuyorum ve minnettarım. Dün onun (genel oturumda) söylediklerinin insanlığın geleceği adına olduğunu biliyoruz. Onun vizyonuna inanıyorum ve başkalarının da öyle olduğunu umuyorum” ifadelerini kullandı.