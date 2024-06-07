SPIEF-2024'e dünyanın dört bir yanından konuklar katılıyor
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3. gününde devam eden St. Petersburg Ekonomi Forumu'na (SPIEF-2024) 136 ülkeden 17 binden fazla konuk katılıyor.
Foruma katılanlar arasında Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagva, Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Feliks Molua, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik, Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjaniya ve Güney Osetya Başbakanı Konstantin Djussoyev, ayrıca Azerbaycan, Türkiye, Cezayir, Belarus, Burkina Faso, Macaristan, Venezuela, Vietnam, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve dünyanın birçok ülkesinden siyasetçi ve hükümet yetkilileri yer alıyor.
8 Haziran'a kadar sürecek Forumdan kareler, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidin8 Haziran'a kadar sürecek St. Petersburg Ekonomi Forumu'na (SPIEF-2024) 136 ülkeden 17 binden fazla konuk katılıyor
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© Sputnik / Sergey Bobylev/
8 Haziran'a kadar sürecek St. Petersburg Ekonomi Forumu'na (SPIEF-2024) 136 ülkeden 17 binden fazla konuk katılıyor
© Sputnik / Ivan Sekretarev / Multimedya arşivine gidinSPIEF-2024 yabancı konuklarından Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
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© Sputnik / Ivan Sekretarev/
SPIEF-2024 yabancı konuklarından Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Multimedya arşivine gidinEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Geleceğin teknolojik ekosistemi: İnsanlık ve gezegenin faydası için' başlıklı oturumda konuştu
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© Sputnik / Aleksey Nikolskyi/
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Geleceğin teknolojik ekosistemi: İnsanlık ve gezegenin faydası için' başlıklı oturumda konuştu
© AP Photo / Dmitri LovetskySPIEF-2024 yabancı konuklarından Afganistan'daki geçici Taliban hükümetinin Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Vekili Abdül Hanan Umari (ortada)
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky
SPIEF-2024 yabancı konuklarından Afganistan'daki geçici Taliban hükümetinin Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Vekili Abdül Hanan Umari (ortada)
© Fotoğraf : Roscongress Foundation/Vyacheslav ProkofievSPIEF-2024 yabancı konuklarından Sırp yönetmen Emir Kusturica
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SPIEF-2024 yabancı konuklarından Sırp yönetmen Emir Kusturica
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Multimedya arşivine gidinSPIEF-2024 yabancı konuklarından Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays
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SPIEF-2024 yabancı konuklarından Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinEski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, SPIEF-2024'te
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© Sputnik / Ilya Pitalev/
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, SPIEF-2024'te
© Sputnik / Alexei Danichev / Multimedya arşivine gidinSPIEF-2024 kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Zimbabve Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagva
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© Sputnik / Alexei Danichev/
SPIEF-2024 kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Zimbabve Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagva
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Multimedya arşivine gidinSPIEF-2024 yabancı konuklarından Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul
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SPIEF-2024 yabancı konuklarından Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul
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© Sputnik / Kirill Zykov/
SPIEF-2024'e katılan Umman heyeti