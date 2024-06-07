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SPIEF-2024'e dünyanın dört bir yanından konuklar katılıyor
SPIEF-2024'e dünyanın dört bir yanından konuklar katılıyor
Sputnik Türkiye
3. gününde devam eden St. Petersburg Ekonomi Forumu'na (SPIEF-2024) 136 ülkeden 17 binden fazla konuk katılıyor. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
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Foruma katılanlar arasında Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagva, Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Feliks Molua, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik, Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjaniya ve Güney Osetya Başbakanı Konstantin Djussoyev, ayrıca Azerbaycan, Türkiye, Cezayir, Belarus, Burkina Faso, Macaristan, Venezuela, Vietnam, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve dünyanın birçok ülkesinden siyasetçi ve hükümet yetkilileri yer alıyor.8 Haziran'a kadar sürecek Forumdan kareler, Sputnik'in galerisinde.
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фото, fotoğraf, st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg, rusya, forum
фото, fotoğraf, st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg, rusya, forum

SPIEF-2024'e dünyanın dört bir yanından konuklar katılıyor

18:52 07.06.2024
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3. gününde devam eden St. Petersburg Ekonomi Forumu'na (SPIEF-2024) 136 ülkeden 17 binden fazla konuk katılıyor.
Foruma katılanlar arasında Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagva, Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Feliks Molua, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik, Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjaniya ve Güney Osetya Başbakanı Konstantin Djussoyev, ayrıca Azerbaycan, Türkiye, Cezayir, Belarus, Burkina Faso, Macaristan, Venezuela, Vietnam, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve dünyanın birçok ülkesinden siyasetçi ve hükümet yetkilileri yer alıyor.
8 Haziran'a kadar sürecek Forumdan kareler, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidin8 Haziran'a kadar sürecek St. Petersburg Ekonomi Forumu'na (SPIEF-2024) 136 ülkeden 17 binden fazla konuk katılıyor
SPIEF-2024 konukları - Sputnik Türkiye
1/10
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Multimedya arşivine gidin
8 Haziran'a kadar sürecek St. Petersburg Ekonomi Forumu'na (SPIEF-2024) 136 ülkeden 17 binden fazla konuk katılıyor
© Sputnik / Ivan Sekretarev / Multimedya arşivine gidinSPIEF-2024 yabancı konuklarından Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
SPIEF-2024 konukları - Sputnik Türkiye
2/10
© Sputnik / Ivan Sekretarev
/
Multimedya arşivine gidin
SPIEF-2024 yabancı konuklarından Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Multimedya arşivine gidinEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Geleceğin teknolojik ekosistemi: İnsanlık ve gezegenin faydası için' başlıklı oturumda konuştu
SPIEF-2024 konukları - Sputnik Türkiye
3/10
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
/
Multimedya arşivine gidin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Geleceğin teknolojik ekosistemi: İnsanlık ve gezegenin faydası için' başlıklı oturumda konuştu
© AP Photo / Dmitri LovetskySPIEF-2024 yabancı konuklarından Afganistan'daki geçici Taliban hükümetinin Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Vekili Abdül Hanan Umari (ortada)
SPIEF-2024 konukları - Sputnik Türkiye
4/10
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
SPIEF-2024 yabancı konuklarından Afganistan'daki geçici Taliban hükümetinin Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Vekili Abdül Hanan Umari (ortada)
© Fotoğraf : Roscongress Foundation/Vyacheslav ProkofievSPIEF-2024 yabancı konuklarından Sırp yönetmen Emir Kusturica
SPIEF-2024 konukları - Sputnik Türkiye
5/10
© Fotoğraf : Roscongress Foundation/Vyacheslav Prokofiev
SPIEF-2024 yabancı konuklarından Sırp yönetmen Emir Kusturica
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Multimedya arşivine gidinSPIEF-2024 yabancı konuklarından Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays
SPIEF-2024 konukları - Sputnik Türkiye
6/10
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
Multimedya arşivine gidin
SPIEF-2024 yabancı konuklarından Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinEski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, SPIEF-2024'te
SPIEF-2024 konukları - Sputnik Türkiye
7/10
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, SPIEF-2024'te
© Sputnik / Alexei Danichev / Multimedya arşivine gidinSPIEF-2024 kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Zimbabve Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagva
SPIEF-2024 konukları - Sputnik Türkiye
8/10
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Multimedya arşivine gidin
SPIEF-2024 kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Zimbabve Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagva
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Multimedya arşivine gidinSPIEF-2024 yabancı konuklarından Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul
SPIEF-2024 konukları - Sputnik Türkiye
9/10
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
Multimedya arşivine gidin
SPIEF-2024 yabancı konuklarından Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul
© Sputnik / Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidinSPIEF-2024'e katılan Umman heyeti
SPIEF-2024 konukları - Sputnik Türkiye
10/10
© Sputnik / Kirill Zykov
/
Multimedya arşivine gidin
SPIEF-2024'e katılan Umman heyeti
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