https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/spief-2024e-dunyanin-dort-bir-yanindan-konuklar-katiliyor-1084606447.html

SPIEF-2024'e dünyanın dört bir yanından konuklar katılıyor

SPIEF-2024'e dünyanın dört bir yanından konuklar katılıyor

Sputnik Türkiye

3. gününde devam eden St. Petersburg Ekonomi Forumu'na (SPIEF-2024) 136 ülkeden 17 binden fazla konuk katılıyor. 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T18:52+0300

2024-06-07T18:52+0300

2024-06-07T18:52+0300

multimedya

fotoğraf

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

st. petersburg

rusya

forum

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Foruma katılanlar arasında Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagva, Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Feliks Molua, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik, Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjaniya ve Güney Osetya Başbakanı Konstantin Djussoyev, ayrıca Azerbaycan, Türkiye, Cezayir, Belarus, Burkina Faso, Macaristan, Venezuela, Vietnam, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve dünyanın birçok ülkesinden siyasetçi ve hükümet yetkilileri yer alıyor.8 Haziran'a kadar sürecek Forumdan kareler, Sputnik'in galerisinde.

st. petersburg

rusya

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