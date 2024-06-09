https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/kursk-bolgesinde-bir-gunde-ukraynaya-ait-15-iha-imha-edildi-1084667884.html
Kursk bölgesinde bir günde Ukrayna’ya ait 15 İHA imha edildi
Kursk bölgesinde bir günde Ukrayna’ya ait 15 İHA imha edildi
Sputnik Türkiye
Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, Kursk bölgesinin sınıra yakın kısımlarında son bir günde Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini... 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T23:04+0300
2024-06-09T23:04+0300
2024-06-09T23:04+0300
ukrayna krizi
rusya
kursk
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
iha
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083330600_0:29:796:477_1920x0_80_0_0_45b8bc68a41d1e62ba8e67ee78be0e22.png
Kursk Vali Vekili Smirnov, Telegram kanalından paylaştığı mesajda, “Kursk bölgesinin sınıra yakın kısımlarından akşam raporu. Hafif silahlar ve elektronik harp sistemleri ile sınır bölgelerinde Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracı imha edildi ve etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.Smirnov, “Gün içinde Sudja kontrol noktası, Gornal köyü ve Sudja ilçesine bağlı Kurilovka köyü, Volfinskiy kasabası, Kulbaki köyü ve Gluşkovskiy ilçesine bağlı Yelizavetovka köyü, Korenevskiy ilçesine bağlı Gordeyevka ve Troitskoye köyleri bombalanmadı, bölge sakinlerinden yaralanan olmadı” vurgusunu yaptı.Açıklamada ayrıca İHA’lı saldırıların Gordeyevka köyü, Novoivanovka ve Voronok köyleri ile Tyotkino kasabası yakınlarında da gerçekleştiği, saldırılarda yaralanan ya da ölen olmadığı vurgulandı. Saldırılar sonucunda Novoivanovka ve Voronok’ta elektrik hatlarının hasar gördüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/ukrayna-ordusundan-bryanska-iha-saldirisi-1084654535.html
rusya
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083330600_62:0:735:505_1920x0_80_0_0_b087b90c23968d52082819894d564165.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, kursk, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, iha, saldırı
rusya, kursk, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, iha, saldırı
Kursk bölgesinde bir günde Ukrayna’ya ait 15 İHA imha edildi
Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, Kursk bölgesinin sınıra yakın kısımlarında son bir günde Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.
Kursk Vali Vekili Smirnov, Telegram kanalından paylaştığı mesajda, “Kursk bölgesinin sınıra yakın kısımlarından akşam raporu. Hafif silahlar ve elektronik harp sistemleri ile sınır bölgelerinde Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracı imha edildi ve etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.
Smirnov, “Gün içinde Sudja kontrol noktası, Gornal köyü ve Sudja ilçesine bağlı Kurilovka köyü, Volfinskiy kasabası, Kulbaki köyü ve Gluşkovskiy ilçesine bağlı Yelizavetovka köyü, Korenevskiy ilçesine bağlı Gordeyevka ve Troitskoye köyleri bombalanmadı, bölge sakinlerinden yaralanan olmadı” vurgusunu yaptı.
Açıklamada ayrıca İHA’lı saldırıların Gordeyevka köyü, Novoivanovka ve Voronok köyleri ile Tyotkino kasabası yakınlarında da gerçekleştiği, saldırılarda yaralanan ya da ölen olmadığı vurgulandı. Saldırılar sonucunda Novoivanovka ve Voronok’ta elektrik hatlarının hasar gördüğü kaydedildi.