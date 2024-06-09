https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/kursk-bolgesinde-bir-gunde-ukraynaya-ait-15-iha-imha-edildi-1084667884.html

Kursk bölgesinde bir günde Ukrayna’ya ait 15 İHA imha edildi

Kursk bölgesinde bir günde Ukrayna’ya ait 15 İHA imha edildi

Sputnik Türkiye

Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, Kursk bölgesinin sınıra yakın kısımlarında son bir günde Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini... 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T23:04+0300

2024-06-09T23:04+0300

2024-06-09T23:04+0300

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Kursk Vali Vekili Smirnov, Telegram kanalından paylaştığı mesajda, “Kursk bölgesinin sınıra yakın kısımlarından akşam raporu. Hafif silahlar ve elektronik harp sistemleri ile sınır bölgelerinde Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracı imha edildi ve etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.Smirnov, “Gün içinde Sudja kontrol noktası, Gornal köyü ve Sudja ilçesine bağlı Kurilovka köyü, Volfinskiy kasabası, Kulbaki köyü ve Gluşkovskiy ilçesine bağlı Yelizavetovka köyü, Korenevskiy ilçesine bağlı Gordeyevka ve Troitskoye köyleri bombalanmadı, bölge sakinlerinden yaralanan olmadı” vurgusunu yaptı.Açıklamada ayrıca İHA’lı saldırıların Gordeyevka köyü, Novoivanovka ve Voronok köyleri ile Tyotkino kasabası yakınlarında da gerçekleştiği, saldırılarda yaralanan ya da ölen olmadığı vurgulandı. Saldırılar sonucunda Novoivanovka ve Voronok’ta elektrik hatlarının hasar gördüğü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/ukrayna-ordusundan-bryanska-iha-saldirisi-1084654535.html

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