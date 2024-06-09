https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/kahramanmarasta-43-buyuklugunde-deprem-1084652749.html
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06.31'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T08:49+0300
2024-06-09T08:49+0300
2024-06-09T08:49+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
doğal afet
türkiye
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/hatayda-deprem-kabini-test-edildi-5-saat-kaldigi-enkazdan-cikti-1084597700.html
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deprem, kahramanmaraş, doğal afet, türkiye, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afad
deprem, kahramanmaraş, doğal afet, türkiye, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afad
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06.31'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.