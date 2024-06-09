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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/israil-ordusunun-nusayrat-multeci-kampi-saldirisinda-can-kaybi-274e-cikti-1084663097.html
İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı saldırısında can kaybı 274'e çıktı
İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı saldırısında can kaybı 274'e çıktı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na savaş uçakları ve topçu atışlarıyla düzenlediği yoğun saldırılarda can... 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T16:07+0300
2024-06-09T16:07+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil ordusu (idf)
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
hava saldırısı
mülteci kampı
ortadoğu
soykırım
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 274'e çıktığı, 400'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.Öte yandan Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, dün zırhlı araçlarla kampa baskın düzenleyen İsrail ordusunun, bir süre sonra kamptan çekildiği ve ordunun çekilmesinin ardından sokaklarda onlarca cansız bedenin bulunduğu aktarıldı.Yaralıların Nusayrat'taki El-Avde ve Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri hastanelerine getirildiği ancak hastanelerin yaralıları karşılamada yeterli olmadığı, ciddi şekilde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı yaşandığı vurgulandı.İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 Filistinlinin öldüğü, en az 400 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.Putin’den Gazze’de soykırım vurgusu: Orada olanlar savaşa benzemiyorYakın zamanda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze konusunda önemli çabalar sarf ettiğine vurgu yaparken, “Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" ifadelerini kullanmıştı.St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Lahta Center'da dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticilerini kabul eden Putin, İsrail ordusunun Gazze’deki eylemleriyle ilgili değerlendirmesinde, “Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" diye konuştu.Gazze’de yaşananlar nedeniyle ABD’yi suçlayan Putin, “Bunun ABD'nin politikasının bir sonucu olduğuna inanıyoruz. Çözüm sürecini tekeline aldı. Bu son derece zorlu sorunu çözmeye yönelik toplu girişimlere yönelik önceden oluşturulmuş tüm araçları bir kenara ittiler” ifadesini kullandı.
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İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı saldırısında can kaybı 274'e çıktı

16:07 09.06.2024
© AA / Ali Jadallahİsrail ordusu kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na savaş uçakları ile saldırdı
İsrail ordusu kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na savaş uçakları ile saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2024
© AA / Ali Jadallah
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İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na savaş uçakları ve topçu atışlarıyla düzenlediği yoğun saldırılarda can kaybının 274'e yükseldiği bildirildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 274'e çıktığı, 400'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Öte yandan Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, dün zırhlı araçlarla kampa baskın düzenleyen İsrail ordusunun, bir süre sonra kamptan çekildiği ve ordunun çekilmesinin ardından sokaklarda onlarca cansız bedenin bulunduğu aktarıldı.
Yaralıların Nusayrat'taki El-Avde ve Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri hastanelerine getirildiği ancak hastanelerin yaralıları karşılamada yeterli olmadığı, ciddi şekilde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı yaşandığı vurgulandı.
İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.
İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 Filistinlinin öldüğü, en az 400 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Putin’den Gazze’de soykırım vurgusu: Orada olanlar savaşa benzemiyor

Yakın zamanda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze konusunda önemli çabalar sarf ettiğine vurgu yaparken, “Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" ifadelerini kullanmıştı.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Lahta Center'da dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticilerini kabul eden Putin, İsrail ordusunun Gazze’deki eylemleriyle ilgili değerlendirmesinde, “Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" diye konuştu.
Gazze’de yaşananlar nedeniyle ABD’yi suçlayan Putin, “Bunun ABD'nin politikasının bir sonucu olduğuna inanıyoruz. Çözüm sürecini tekeline aldı. Bu son derece zorlu sorunu çözmeye yönelik toplu girişimlere yönelik önceden oluşturulmuş tüm araçları bir kenara ittiler” ifadesini kullandı.
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2024
İsrail- Filistin çatışması
Gazze'de can kaybı 37 bini geçti
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