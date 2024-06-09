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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/gazzede-can-kaybi-37-bini-gecti-1084660065.html
Gazze'de can kaybı 37 bini geçti
Gazze'de can kaybı 37 bini geçti
Sputnik Türkiye
İsrail'in 247 gündür saldırı gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 84'e, yaralı sayısı ise 84 bin 494'e yükseldi. 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T13:19+0300
2024-06-09T13:20+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
soykırım
benyamin netanyahu
abd
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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 247 gündür sürdürdüğü kaydedilirken, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere yönelik 8 saldırı gerçekleştirdiği, 283 kişinin hayatını kaybettiği, 814 kişinin de yaralandığı bildirildi.Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 37 bin 84'e, yaralı sayısının ise 84 bin 494'e yükseldiği ifade edildi.İsrail'in Gazze'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarında birçok Filistinli öldüİsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında birçok Filistinlinin öldüğü, pek çok Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde Filistinli Kesab ailesinin evinin hedef alındığı İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Tel es-Sultan bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinli "Ebu'l Kas" ailesinin evine düzenlenen İsrail saldırısı sonrası hastaneye çok sayıda ölü ve yaralı getirildiğini aktardı.Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde bir eve hava saldırı düzenledi.Hava saldırısı sonucu, biri çocuk olmak üzere en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı olarak kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 294’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646 askerinin öldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan insani arada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/turkiye-israilin-gazzedeki-nusayrat-multeci-kampina-duzenledigi-saldiriyi-lanetledi-1084656024.html
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Gazze'de can kaybı 37 bini geçti

13:19 09.06.2024 (güncellendi: 13:20 09.06.2024)
© AP Photo / Khalil HamraGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
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İsrail'in 247 gündür saldırı gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 84'e, yaralı sayısı ise 84 bin 494'e yükseldi.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 247 gündür sürdürdüğü kaydedilirken, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere yönelik 8 saldırı gerçekleştirdiği, 283 kişinin hayatını kaybettiği, 814 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 37 bin 84'e, yaralı sayısının ise 84 bin 494'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarında birçok Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında birçok Filistinlinin öldüğü, pek çok Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde Filistinli Kesab ailesinin evinin hedef alındığı İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Tel es-Sultan bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinli "Ebu'l Kas" ailesinin evine düzenlenen İsrail saldırısı sonrası hastaneye çok sayıda ölü ve yaralı getirildiğini aktardı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde bir eve hava saldırı düzenledi.
Hava saldırısı sonucu, biri çocuk olmak üzere en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı olarak kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 294’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan insani arada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2024
TÜRKİYE
Türkiye, İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı lanetledi
10:37
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