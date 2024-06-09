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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/hizbullah-tekrar-israili-vurdu-tam-isabet--1084652150.html
Hizbullah tekrar İsrail'i vurdu: 'Tam isabet'
Hizbullah tekrar İsrail'i vurdu: 'Tam isabet'
Sputnik Türkiye
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan askeri noktasına kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu. 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T00:58+0300
2024-06-09T00:58+0300
israil- filistin çatışması
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Hizbullah, İsrail'in hedeflerine yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.Açıklamada, "İsrail'in işgali altındaki Şebaa Çiftliklerinde yer alan Sinaim bölgesinde yeni kurulan topçu atışı mevzisini kamikaze İHA ile vuruldu." ifadeleri kullanıldı.Saldırıda, topçu mekanizmasıyla orada görevli askerlerin tam isabetle vurulduğu iddia edildi.Hizbullah daha sonra yaptığı başka açıklamalarda, İsrail'in sınır üzerinde yer alan Metula yerleşim birimi ve İsrail askerlerinin konuşlandığI Misgav Am yerleşim birimindeki bir binanın güdümlü füze ile hedef alındığı aktarıldı.Öte yandan İsrail medyasında çıkan haberlerde ise Hizbullah'ın Misgav Am yerleşim birimine fırlattığı füzeler nedeniyle yangın çıktığı ve çevredeki ağaçlara yayıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/binlerce-filistin-destekcisi-beyaz-sarayi-kusatti-saklanamazsin-seni-yargilayacagiz-1084650460.html
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Hizbullah tekrar İsrail'i vurdu: 'Tam isabet'

00:58 09.06.2024
© Sputnik / Abedal Kader AlbaiLübnan'daki Hizbullah
Lübnan'daki Hizbullah - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2024
© Sputnik / Abedal Kader Albai
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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan askeri noktasına kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah, İsrail'in hedeflerine yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, "İsrail'in işgali altındaki Şebaa Çiftliklerinde yer alan Sinaim bölgesinde yeni kurulan topçu atışı mevzisini kamikaze İHA ile vuruldu." ifadeleri kullanıldı.
Saldırıda, topçu mekanizmasıyla orada görevli askerlerin tam isabetle vurulduğu iddia edildi.
Hizbullah daha sonra yaptığı başka açıklamalarda, İsrail'in sınır üzerinde yer alan Metula yerleşim birimi ve İsrail askerlerinin konuşlandığI Misgav Am yerleşim birimindeki bir binanın güdümlü füze ile hedef alındığı aktarıldı.
Öte yandan İsrail medyasında çıkan haberlerde ise Hizbullah'ın Misgav Am yerleşim birimine fırlattığı füzeler nedeniyle yangın çıktığı ve çevredeki ağaçlara yayıldığı belirtildi.
Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2024
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