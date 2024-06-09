https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/hizbullah-tekrar-israili-vurdu-tam-isabet--1084652150.html
Hizbullah tekrar İsrail'i vurdu: 'Tam isabet'
Hizbullah tekrar İsrail'i vurdu: 'Tam isabet'
Sputnik Türkiye
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan askeri noktasına kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu. 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T00:58+0300
2024-06-09T00:58+0300
2024-06-09T00:58+0300
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Hizbullah, İsrail'in hedeflerine yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.Açıklamada, "İsrail'in işgali altındaki Şebaa Çiftliklerinde yer alan Sinaim bölgesinde yeni kurulan topçu atışı mevzisini kamikaze İHA ile vuruldu." ifadeleri kullanıldı.Saldırıda, topçu mekanizmasıyla orada görevli askerlerin tam isabetle vurulduğu iddia edildi.Hizbullah daha sonra yaptığı başka açıklamalarda, İsrail'in sınır üzerinde yer alan Metula yerleşim birimi ve İsrail askerlerinin konuşlandığI Misgav Am yerleşim birimindeki bir binanın güdümlü füze ile hedef alındığı aktarıldı.Öte yandan İsrail medyasında çıkan haberlerde ise Hizbullah'ın Misgav Am yerleşim birimine fırlattığı füzeler nedeniyle yangın çıktığı ve çevredeki ağaçlara yayıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/binlerce-filistin-destekcisi-beyaz-sarayi-kusatti-saklanamazsin-seni-yargilayacagiz-1084650460.html
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hizbullah, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, işgal
hizbullah, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, işgal
Hizbullah tekrar İsrail'i vurdu: 'Tam isabet'
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan askeri noktasına kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah, İsrail'in hedeflerine yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, "İsrail'in işgali altındaki Şebaa Çiftliklerinde yer alan Sinaim bölgesinde yeni kurulan topçu atışı mevzisini kamikaze İHA ile vuruldu." ifadeleri kullanıldı.
Saldırıda, topçu mekanizmasıyla orada görevli askerlerin tam isabetle vurulduğu iddia edildi.
Hizbullah daha sonra yaptığı başka açıklamalarda, İsrail'in sınır üzerinde yer alan Metula yerleşim birimi ve İsrail askerlerinin konuşlandığI Misgav Am yerleşim birimindeki bir binanın güdümlü füze ile hedef alındığı aktarıldı.
Öte yandan İsrail medyasında çıkan haberlerde ise Hizbullah'ın Misgav Am yerleşim birimine fırlattığı füzeler nedeniyle yangın çıktığı ve çevredeki ağaçlara yayıldığı belirtildi.