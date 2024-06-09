https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/turkiye-israilin-gazzedeki-nusayrat-multeci-kampina-duzenledigi-saldiriyi-lanetledi-1084656024.html

Türkiye, İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı lanetledi

Türkiye, İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı lanetledi

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan, İsrail’in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı... 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T10:37+0300

2024-06-09T10:37+0300

2024-06-09T10:53+0300

türkiye

israil-filistin

israil

gazze

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Dışişleri Bakanlığı'ndan "İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz" açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’in Gazze’deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz" ifadesi kullanıldı.İsrail'in bu son 'barbarca saldırısıyla' Gazze'de işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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türkiye

israil

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israil-filistin, israil, gazze, türkiye futbol federasyonu (tff)