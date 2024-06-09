https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/turkiye-israilin-gazzedeki-nusayrat-multeci-kampina-duzenledigi-saldiriyi-lanetledi-1084656024.html
Türkiye, İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı lanetledi
Türkiye, İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı lanetledi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan, İsrail’in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı... 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T10:37+0300
2024-06-09T10:37+0300
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Dışişleri Bakanlığı'ndan "İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz" açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’in Gazze’deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz" ifadesi kullanıldı.İsrail'in bu son 'barbarca saldırısıyla' Gazze'de işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/binlerce-filistin-destekcisi-beyaz-sarayi-kusatti-saklanamazsin-seni-yargilayacagiz-1084650460.html
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israil-filistin, israil, gazze, türkiye futbol federasyonu (tff)
israil-filistin, israil, gazze, türkiye futbol federasyonu (tff)
Türkiye, İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı lanetledi
10:37 09.06.2024 (güncellendi: 10:53 09.06.2024)
Dışişleri Bakanlığı, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan, İsrail’in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı lanetledi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan "İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’in Gazze’deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz" ifadesi kullanıldı.
İsrail'in bu son 'barbarca saldırısıyla' Gazze'de işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Uluslararası Adalet Divanında 1948 Soykırım Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlalle yargılanan İsrail'in bu suçları işlemesine son vermek için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz."