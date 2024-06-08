https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/aziz-yildirim-ali-kocun-cagrisini-kabul-etti-1084648840.html
Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısını kabul etti: Canlı yayında tartışacaklar
Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısını kabul etti: Canlı yayında tartışacaklar
Sputnik Türkiye
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul etti. 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T20:12+0300
2024-06-08T20:12+0300
2024-06-08T21:15+0300
spor
aziz yıldırım
ali koç
fenerbahçe
başkanlık seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084623126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0941fb3ac347046c8d4ea61884613dfe.jpg
Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.Mahmut Uslu'nun kaynaklarına göre, Aziz Yıldırım, televizyona çıkma konusunda Ali Koç'un yanıtını bekliyor.Ertem Şener'den açıklama Spor yorumcusu Ertem Şener, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Başkan adaylarının çıkacağı kanal belli oldu Yavuz Sabuncuoğlu'nun sosyal medya hesabında paylaştığı iddiaya göre, Aziz Yıldırım ve Ali Koç, 22.30'da NOW TV'de yayına çıkma kararı aldı.İddiaya göre, Aziz Yıldırım'ın moderatörsüz çıkma teklifi kabul görmedi. Programa NOW TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk moderatörlük yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/ali-koctan-aziz-yildirima-sayin-baskan-cok-gec-degil-aksam-istediginiz-yerde-televizyona-cikalim-1084643866.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084623126_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0dd10e8fe3da93ab2d8e06a8a95b1340.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aziz yıldırım, ali koç, fenerbahçe, başkanlık seçimleri
aziz yıldırım, ali koç, fenerbahçe, başkanlık seçimleri
Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısını kabul etti: Canlı yayında tartışacaklar
20:12 08.06.2024 (güncellendi: 21:15 08.06.2024)
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul etti.
Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.
Mahmut Uslu'nun kaynaklarına göre, Aziz Yıldırım, televizyona çıkma konusunda Ali Koç'un yanıtını bekliyor.
Spor yorumcusu Ertem Şener, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
Sn Ali Koç ve Sn Aziz Yıldırım, Beyaz Futbol’da tarafsız ve objektif yayıncılık ilkesi doğrultusunda sizleri ağırlamaktan şeref duyarım.
Başkan adaylarının çıkacağı kanal belli oldu
Yavuz Sabuncuoğlu'nun sosyal medya hesabında paylaştığı iddiaya göre, Aziz Yıldırım ve Ali Koç, 22.30'da NOW TV'de yayına çıkma kararı aldı.
İddiaya göre, Aziz Yıldırım'ın moderatörsüz çıkma teklifi kabul görmedi. Programa NOW TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk moderatörlük yapacak.