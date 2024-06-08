https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/aziz-yildirim-ali-kocun-cagrisini-kabul-etti-1084648840.html

Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısını kabul etti: Canlı yayında tartışacaklar

Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısını kabul etti: Canlı yayında tartışacaklar

Sputnik Türkiye

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul etti. 08.06.2024, Sputnik Türkiye

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spor

aziz yıldırım

ali koç

fenerbahçe

başkanlık seçimleri

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Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.Mahmut Uslu'nun kaynaklarına göre, Aziz Yıldırım, televizyona çıkma konusunda Ali Koç'un yanıtını bekliyor.Ertem Şener'den açıklama Spor yorumcusu Ertem Şener, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Başkan adaylarının çıkacağı kanal belli oldu Yavuz Sabuncuoğlu'nun sosyal medya hesabında paylaştığı iddiaya göre, Aziz Yıldırım ve Ali Koç, 22.30'da NOW TV'de yayına çıkma kararı aldı.İddiaya göre, Aziz Yıldırım'ın moderatörsüz çıkma teklifi kabul görmedi. Programa NOW TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk moderatörlük yapacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/ali-koctan-aziz-yildirima-sayin-baskan-cok-gec-degil-aksam-istediginiz-yerde-televizyona-cikalim-1084643866.html

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aziz yıldırım, ali koç, fenerbahçe, başkanlık seçimleri