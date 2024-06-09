https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/eski-moldova-lideri-dodon-ab-tamamen-washingtonun-etkisi-altinda-1084656654.html
Eski Moldova lideri Dodon: AB, tamamen Washington’un etkisi altında
Eski Moldova lideri Dodon: AB, tamamen Washington’un etkisi altında
Sputnik Türkiye
Moldova'nın eski Cumhurbaşkanı ve Sosyalist Parti lideri İgor Dodon, Avrupa Birliği'nin bugün en büyük sorununun bağımsızlık olduğuna vurgu yaparak, birliğin... 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T10:46+0300
2024-06-09T10:46+0300
2024-06-09T10:46+0300
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Birliğin en büyük sorununun Washington’a bağımlılık olduğunun altını çizen Dodon, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Sputnik’e verdiği demeçte, “Daha önce jeopolitik ve ekonomik açıdan önemli bağımsız bir oyuncu olan birlik, şimdi ise tamamen ABD'nin etkisi altında” diye konuştu.Kendi siyasetinde Brüksel ile dost olmak istediğini vurgulayan Dodon, iktidara gelmesi halinde AB ile müzakere edeceğine söz verirken demecini şu şekilde sürdürdü:‘Sandu, Ukrayna senaryosuna göre ülkeyi yönetiyor’Rusya ile dostluğun gerekli olduğuna dikkat çeken Dodon, Moldova'nın mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu'ya ülkeyi Ukrayna senaryosuna göre yönetme görevi verildiğini kaydederken, kendisinin de bunu yerine getirdiğini söyledi.Sandu’nun seçimleri kaybedeceğinden emin olduğunu da dile getiren eski Moldova lideri, Sandu’nun ülkeyi Ukrayna senaryosuna hazırladığını, kaydederek, “Kendisine böyle bir görev verildi. Paralellik kuracak olursak, Ukrayna'da yaşananlar bire bir aynı. NATO, tatbikatlar, silah alımı ve işbirlikleri. Son bir buçuk yıldır orada (Ukrayna’da) yaşananların aynısını yaşıyoruz” ifadesini kullandı.Dodon, mevcut devlet başkanı Sandu'nun kazanması halinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının tanınmaması çağrısında bulunurken, Moldovalıların büyük çoğunluğunun seçimleri tanımadığını, ancak Batı tarafından tanındıklarını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/moldova-ve-ab-guvenlik-ve-savunma-ortakligi-anlasmasi-imzaladi-1084063867.html
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moldova, moldova cumhurbaşkanı igor dodon, igor dodon, maia sandu, avrupa birliği, abd, washington dc, beyaz saray
moldova, moldova cumhurbaşkanı igor dodon, igor dodon, maia sandu, avrupa birliği, abd, washington dc, beyaz saray
Eski Moldova lideri Dodon: AB, tamamen Washington’un etkisi altında
Moldova'nın eski Cumhurbaşkanı ve Sosyalist Parti lideri İgor Dodon, Avrupa Birliği'nin bugün en büyük sorununun bağımsızlık olduğuna vurgu yaparak, birliğin tümüyle ABD'nin etkisi altında olduğunu söyledi.
Birliğin en büyük sorununun Washington’a bağımlılık olduğunun altını çizen Dodon, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Sputnik’e verdiği demeçte, “Daha önce jeopolitik ve ekonomik açıdan önemli bağımsız bir oyuncu olan birlik, şimdi ise tamamen ABD'nin etkisi altında” diye konuştu.
Kendi siyasetinde Brüksel ile dost olmak istediğini vurgulayan Dodon, iktidara gelmesi halinde AB ile müzakere edeceğine söz verirken demecini şu şekilde sürdürdü:
AB’ye entegrasyon sürecini durdurmayacağız, ancak ulusal çıkarlarımız doğrultusunda hareket edeceğiz. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun AB üyeliğine ilişkin referandumu iptal edeceğiz ve kendi referandumumuzu yapacağız. İyi komşu olacak, dost kalacağız. Ve eminim ki Moldova vatandaşlarının ezici çoğunluğu bu pozisyonu destekliyor.
‘Sandu, Ukrayna senaryosuna göre ülkeyi yönetiyor’
Rusya ile dostluğun gerekli olduğuna dikkat çeken Dodon, Moldova'nın mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu'ya ülkeyi Ukrayna senaryosuna göre yönetme görevi verildiğini kaydederken, kendisinin de bunu yerine getirdiğini söyledi.
Sandu’nun seçimleri kaybedeceğinden emin olduğunu da dile getiren eski Moldova lideri, Sandu’nun ülkeyi Ukrayna senaryosuna hazırladığını, kaydederek, “Kendisine böyle bir görev verildi. Paralellik kuracak olursak, Ukrayna'da yaşananlar bire bir aynı. NATO, tatbikatlar, silah alımı ve işbirlikleri. Son bir buçuk yıldır orada (Ukrayna’da) yaşananların aynısını yaşıyoruz” ifadesini kullandı.
Dodon, mevcut devlet başkanı Sandu'nun kazanması halinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının tanınmaması çağrısında bulunurken, Moldovalıların büyük çoğunluğunun seçimleri tanımadığını, ancak Batı tarafından tanındıklarını da sözlerine ekledi.