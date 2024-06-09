https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/esirleri-geri-almak-icin-saldiran-israil-ordusu-1i-abdli-olmak-uzere-3-esiri-oldurdu--1084667120.html

Esirleri geri almak için saldıran İsrail ordusu, 1'i ABD'li olmak üzere 3 esiri öldürdü

Esirleri geri almak için saldıran İsrail ordusu, 1'i ABD'li olmak üzere 3 esiri öldürdü

Sputnik Türkiye

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail’in dün gerçekleştirdiği ve 4 esiri kurtardığı saldırılarda biri ABD’li 3 esirin öldüğünü açıkladı. 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T21:18+0300

2024-06-09T21:18+0300

2024-06-09T21:18+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

esir çocuklar

esir

hamas

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İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılar 247 gündür devam ediyor. İsrail ordusu sivillere acımasızca saldırıyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bölgenin merkezinde dün gerçekleştirilen ve 274 Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılarda bazı esirlerin de öldüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, "İsrail ordusu 1’i ABD’li 3 esiri öldürdü” ifadeleri kullanıldı.Netanyahu da, 4 İsrailli rehinenin kurtarıldığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/israil-ordusunun-nusayrat-multeci-kampi-saldirisinda-can-kaybi-274e-cikti-1084663097.html

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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, esir çocuklar, esir, hamas