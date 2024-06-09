https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/esirleri-geri-almak-icin-saldiran-israil-ordusu-1i-abdli-olmak-uzere-3-esiri-oldurdu--1084667120.html
Esirleri geri almak için saldıran İsrail ordusu, 1'i ABD'li olmak üzere 3 esiri öldürdü
Esirleri geri almak için saldıran İsrail ordusu, 1'i ABD'li olmak üzere 3 esiri öldürdü
Sputnik Türkiye
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail’in dün gerçekleştirdiği ve 4 esiri kurtardığı saldırılarda biri ABD’li 3 esirin öldüğünü açıkladı. 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T21:18+0300
2024-06-09T21:18+0300
2024-06-09T21:18+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
esir çocuklar
esir
hamas
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İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılar 247 gündür devam ediyor. İsrail ordusu sivillere acımasızca saldırıyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bölgenin merkezinde dün gerçekleştirilen ve 274 Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılarda bazı esirlerin de öldüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, "İsrail ordusu 1’i ABD’li 3 esiri öldürdü” ifadeleri kullanıldı.Netanyahu da, 4 İsrailli rehinenin kurtarıldığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/israil-ordusunun-nusayrat-multeci-kampi-saldirisinda-can-kaybi-274e-cikti-1084663097.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, esir çocuklar, esir, hamas
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, esir çocuklar, esir, hamas
Esirleri geri almak için saldıran İsrail ordusu, 1'i ABD'li olmak üzere 3 esiri öldürdü
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail’in dün gerçekleştirdiği ve 4 esiri kurtardığı saldırılarda biri ABD’li 3 esirin öldüğünü açıkladı.
İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılar 247 gündür devam ediyor. İsrail ordusu sivillere acımasızca saldırıyor.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bölgenin merkezinde dün gerçekleştirilen ve 274 Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılarda bazı esirlerin de öldüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, "İsrail ordusu 1’i ABD’li 3 esiri öldürdü” ifadeleri kullanıldı.
Netanyahu da, 4 İsrailli rehinenin kurtarıldığını belirtti.