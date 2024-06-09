https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/esi-agactan-dustugu-icin-fenalasan-27-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1084666809.html

Eşi ağaçtan düştüğü için fenalaşan 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Eşi ağaçtan düştüğü için fenalaşan 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde eşinin ağaçtan düştüğünü duyunca fenalaşan 27 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T20:29+0300

2024-06-09T20:29+0300

2024-06-09T20:29+0300

türkiye

gelin

kadın

sakarya

evlilik

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Sakarya'da meydana gelen olayda, eşi R.D.’nin kiraz ağacından düştüğünü öğrenen 27 yaşındaki Şirin D., fenalaşarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Şirin D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Şirin D.'nin cenazesi, camide kılınan namazın ardından defnedildi.

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gelin, kadın, sakarya, evlilik