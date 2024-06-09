https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/esi-agactan-dustugu-icin-fenalasan-27-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1084666809.html
Eşi ağaçtan düştüğü için fenalaşan 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Eşi ağaçtan düştüğü için fenalaşan 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde eşinin ağaçtan düştüğünü duyunca fenalaşan 27 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T20:29+0300
2024-06-09T20:29+0300
2024-06-09T20:29+0300
türkiye
gelin
kadın
sakarya
evlilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/09/1084666652_0:181:1080:789_1920x0_80_0_0_0b2c2295978fc3351c0dcc5e7a92af11.jpg
Sakarya'da meydana gelen olayda, eşi R.D.’nin kiraz ağacından düştüğünü öğrenen 27 yaşındaki Şirin D., fenalaşarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Şirin D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Şirin D.'nin cenazesi, camide kılınan namazın ardından defnedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/osym-yks-sorularinin-sizdirildigi-iddialari-hakkinda-hukuki-surec-baslatacagiz--1084665510.html
türkiye
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/09/1084666652_0:80:1080:890_1920x0_80_0_0_b269ee208ee3803d92ce47688aea3aef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gelin, kadın, sakarya, evlilik
gelin, kadın, sakarya, evlilik
Eşi ağaçtan düştüğü için fenalaşan 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde eşinin ağaçtan düştüğünü duyunca fenalaşan 27 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'da meydana gelen olayda, eşi R.D.’nin kiraz ağacından düştüğünü öğrenen 27 yaşındaki Şirin D., fenalaşarak yere yığıldı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Şirin D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Şirin D.'nin cenazesi, camide kılınan namazın ardından defnedildi.