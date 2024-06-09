https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/erdogan-ogretmen-aybuke-yalcini-andi-kizimizin-katilleriyle-mucadelemizi-sonuna-kadar-surdurecegiz-1084663501.html

Erdoğan öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı: Kızımızın katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz

Erdoğan öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı: Kızımızın katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında terör saldırısında öldürülen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı. Erdoğan "Aybüke kızımızın katilleriyle... 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T16:38+0300

2024-06-09T16:38+0300

2024-06-09T16:42+0300

türkiye

şenay aybüke yalçın

öğretmen

recep tayyip erdoğan

anma

batman

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, şunları kaydetti:Milli Eğitim Bakanı Tekin Yalçın'ın kabrini ziyaret ettiMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aybüke Yalçın'ın Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.Tören sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2017 yılının Türkiye açısından kritik bir yıl olduğunu dile getirdi.Bakan Tekin, Aybüke öğretmenin isminin verildiği Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğretmenleriyle okulda bir araya geldi.Okulun müzik öğretmenleri Aybüke öğretmenin anısına Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi.Şehitlikteki anmaya ve okuldaki ziyarete, Aybüke öğretmenin yakınları, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Osmancık Belediye Başkan Vekili Ahmet Özoğlu, milletvekilleri, protokol üyeleri katıldı.Ne olmuştu?Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK tarafından düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/bakan-simsekten-kamu-harcamalarina-yapay-zeka-destegi-aciklamasi-1084658879.html

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