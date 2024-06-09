https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/erdogan-ogretmen-aybuke-yalcini-andi-kizimizin-katilleriyle-mucadelemizi-sonuna-kadar-surdurecegiz-1084663501.html
Erdoğan öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı: Kızımızın katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz
Erdoğan öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı: Kızımızın katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında terör saldırısında öldürülen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı. Erdoğan "Aybüke kızımızın katilleriyle... 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T16:38+0300
2024-06-09T16:38+0300
2024-06-09T16:42+0300
türkiye
şenay aybüke yalçın
öğretmen
recep tayyip erdoğan
anma
batman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084313528_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_e804e0edf3a7b3a2ebdb29f8e8ced37c.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, şunları kaydetti:Milli Eğitim Bakanı Tekin Yalçın'ın kabrini ziyaret ettiMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aybüke Yalçın'ın Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.Tören sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2017 yılının Türkiye açısından kritik bir yıl olduğunu dile getirdi.Bakan Tekin, Aybüke öğretmenin isminin verildiği Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğretmenleriyle okulda bir araya geldi.Okulun müzik öğretmenleri Aybüke öğretmenin anısına Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi.Şehitlikteki anmaya ve okuldaki ziyarete, Aybüke öğretmenin yakınları, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Osmancık Belediye Başkan Vekili Ahmet Özoğlu, milletvekilleri, protokol üyeleri katıldı.Ne olmuştu?Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK tarafından düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/bakan-simsekten-kamu-harcamalarina-yapay-zeka-destegi-aciklamasi-1084658879.html
türkiye
batman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084313528_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a48cdbf99e7943c520a6145a44c7ce43.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aybüke yalçın filmi, aybüke yalçın erdoğan, aybüke yalçın kimdir
aybüke yalçın filmi, aybüke yalçın erdoğan, aybüke yalçın kimdir
Erdoğan öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı: Kızımızın katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz
16:38 09.06.2024 (güncellendi: 16:42 09.06.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında terör saldırısında öldürülen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı. Erdoğan "Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Tekin, Yalçın'ın Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, şunları kaydetti:
"Mesleğini icra etmekten; vatanına, milletine faydalı olmaktan, öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan, ancak bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın'ı, şehadetinin 7'nci yılında rahmetle yad ediyorum. Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz."
Milli Eğitim Bakanı Tekin Yalçın'ın kabrini ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aybüke Yalçın'ın Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Tören sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2017 yılının Türkiye açısından kritik bir yıl olduğunu dile getirdi.
Bakan Tekin, Aybüke öğretmenin isminin verildiği Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğretmenleriyle okulda bir araya geldi.
Okulun müzik öğretmenleri Aybüke öğretmenin anısına Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi.
Şehitlikteki anmaya ve okuldaki ziyarete, Aybüke öğretmenin yakınları, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Osmancık Belediye Başkan Vekili Ahmet Özoğlu, milletvekilleri, protokol üyeleri katıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK tarafından düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.