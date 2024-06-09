https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/dursun-ozbekten-ali-koc-ve-aziz-yildirima-yanit-1084660458.html
Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a yanıt
Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a yanıt
Sputnik Türkiye
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'un söylemleri hakkında "Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti. Galatasaray başkanının adını ağzına... 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T13:41+0300
2024-06-09T13:41+0300
2024-06-09T13:42+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082408097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1299ef025ceba69e84bd56d0a94630e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082408097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4af1edd66de8b56e2178a21d5f914773.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dursun özbek, ali koç, aziz yıldırım, fenerbahçe, galatasaray
dursun özbek, ali koç, aziz yıldırım, fenerbahçe, galatasaray
Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a yanıt
13:41 09.06.2024 (güncellendi: 13:42 09.06.2024)
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'un söylemleri hakkında "Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti. Galatasaray başkanının adını ağzına alırken iki sefer düşünsün" derken, Aziz Yıldırım'a ise "Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok" yanıtını verdi.