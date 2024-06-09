Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a yanıt

© İHA / SAMET YALÇIN- Dursun Özbek © İHA / SAMET YALÇIN-

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'un söylemleri hakkında "Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti. Galatasaray başkanının adını ağzına alırken iki sefer düşünsün" derken, Aziz Yıldırım'a ise "Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok" yanıtını verdi.