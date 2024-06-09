https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/balitskiy-ukrayna-ordusunda-asker-sayisi-tukeniyor-1084657108.html

Balitskiy: Ukrayna ordusunda asker sayısı tükeniyor

Balitskiy: Ukrayna ordusunda asker sayısı tükeniyor

Sputnik Türkiye

Zaporojye Valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunda kaynakların tükendiğini vurgularken, neredeyse tüm yönlerde büyük ölçüde savunmaya geçtiğini bildirdi. 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T11:06+0300

2024-06-09T11:06+0300

2024-06-09T11:06+0300

ukrayna krizi

rusya

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

yevgeniy balitskiy

zaporojye

zaporojskaya nükleer enerji santrali

ukrayna

ukrayna ordusu

can kaybı

rus ordusu

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Ukrayna birliklerinin saldırılarında değişmez hedef olarak bilinen Zaporojye Bölgesinin Valisi Balitskiy, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Sputnik’e verdiği demeçte, Ukrayna ordusundaki asker sayısının tükenmekte olduğuna değinirken, cephe hattındaki topyekün karşı saldırıların giderek azaldığının altını çizdi.Ukrayna birliklerinin insan kaynaklarını tüketirken Batı’nın da artık yorgun olduğunu kaydeden Balitskiy, “Asker sayısının tükenmekte olduğunu kesinlikle görebiliyorlar çünkü saldırılar gittikçe azalıyor. Neredeyse tüm yönlerde büyük ölçüde savunmaya geçtiler, Krinki ve Rabotino'yu çoktan teslim ettiler. Yani düşman tükenmiş durumda, bu çok açık. Batı'nın yorgun olduğunu, yeterli silahı olmadığını, Rusya'nın gücü ve ideolojik inancıyla baş etmenin çok zor olduğunu görebiliyoruz” dedi.Balitskiy, Ukraynalı askerlerin, Rus askerlerinin aksine motive olmadığını da belirterek, ne için savaştıklarını anlamadıklarına vurgu yaptığı demecini, “Sekiz yıl boyunca Donbass'ta insanları öldüren ve sonra da Rus kanı dökmeye koşan o motive olmuş, dövmeli Nazilerden neredeyse hiç eser kalmadı. Hepsi ya bir yerlerde hastanelerde öldü ya da savaş alanında öldürüldü. Bugün Ukrayna birliklerinde onlardan sadece birkaçı kaldı, hala orada polislik yapıyorlar” diye tamamladı.

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Sputnik Türkiye

rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), yevgeniy balitskiy, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, ukrayna, ukrayna ordusu, can kaybı, rus ordusu