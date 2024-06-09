https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/balitskiy-ukrayna-ordusunda-asker-sayisi-tukeniyor-1084657108.html
Balitskiy: Ukrayna ordusunda asker sayısı tükeniyor
Balitskiy: Ukrayna ordusunda asker sayısı tükeniyor
Sputnik Türkiye
Zaporojye Valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunda kaynakların tükendiğini vurgularken, neredeyse tüm yönlerde büyük ölçüde savunmaya geçtiğini bildirdi. 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T11:06+0300
2024-06-09T11:06+0300
2024-06-09T11:06+0300
ukrayna krizi
rusya
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
yevgeniy balitskiy
zaporojye
zaporojskaya nükleer enerji santrali
ukrayna
ukrayna ordusu
can kaybı
rus ordusu
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Ukrayna birliklerinin saldırılarında değişmez hedef olarak bilinen Zaporojye Bölgesinin Valisi Balitskiy, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Sputnik’e verdiği demeçte, Ukrayna ordusundaki asker sayısının tükenmekte olduğuna değinirken, cephe hattındaki topyekün karşı saldırıların giderek azaldığının altını çizdi.Ukrayna birliklerinin insan kaynaklarını tüketirken Batı’nın da artık yorgun olduğunu kaydeden Balitskiy, “Asker sayısının tükenmekte olduğunu kesinlikle görebiliyorlar çünkü saldırılar gittikçe azalıyor. Neredeyse tüm yönlerde büyük ölçüde savunmaya geçtiler, Krinki ve Rabotino'yu çoktan teslim ettiler. Yani düşman tükenmiş durumda, bu çok açık. Batı'nın yorgun olduğunu, yeterli silahı olmadığını, Rusya'nın gücü ve ideolojik inancıyla baş etmenin çok zor olduğunu görebiliyoruz” dedi.Balitskiy, Ukraynalı askerlerin, Rus askerlerinin aksine motive olmadığını da belirterek, ne için savaştıklarını anlamadıklarına vurgu yaptığı demecini, “Sekiz yıl boyunca Donbass'ta insanları öldüren ve sonra da Rus kanı dökmeye koşan o motive olmuş, dövmeli Nazilerden neredeyse hiç eser kalmadı. Hepsi ya bir yerlerde hastanelerde öldü ya da savaş alanında öldürüldü. Bugün Ukrayna birliklerinde onlardan sadece birkaçı kaldı, hala orada polislik yapıyorlar” diye tamamladı.
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rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), yevgeniy balitskiy, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, ukrayna, ukrayna ordusu, can kaybı, rus ordusu
rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), yevgeniy balitskiy, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, ukrayna, ukrayna ordusu, can kaybı, rus ordusu
Balitskiy: Ukrayna ordusunda asker sayısı tükeniyor
Zaporojye Valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunda kaynakların tükendiğini vurgularken, neredeyse tüm yönlerde büyük ölçüde savunmaya geçtiğini bildirdi.
Ukrayna birliklerinin saldırılarında değişmez hedef olarak bilinen Zaporojye Bölgesinin Valisi Balitskiy, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Sputnik’e verdiği demeçte, Ukrayna ordusundaki asker sayısının tükenmekte olduğuna değinirken, cephe hattındaki topyekün karşı saldırıların giderek azaldığının altını çizdi.
Ukrayna birliklerinin insan kaynaklarını tüketirken Batı’nın da artık yorgun olduğunu kaydeden Balitskiy, “Asker sayısının tükenmekte olduğunu kesinlikle görebiliyorlar çünkü saldırılar gittikçe azalıyor. Neredeyse tüm yönlerde büyük ölçüde savunmaya geçtiler, Krinki ve Rabotino'yu çoktan teslim ettiler. Yani düşman tükenmiş durumda, bu çok açık. Batı'nın yorgun olduğunu, yeterli silahı olmadığını, Rusya'nın gücü ve ideolojik inancıyla baş etmenin çok zor olduğunu görebiliyoruz” dedi.
Balitskiy, Ukraynalı askerlerin, Rus askerlerinin aksine motive olmadığını da belirterek, ne için savaştıklarını anlamadıklarına vurgu yaptığı demecini, “Sekiz yıl boyunca Donbass'ta insanları öldüren ve sonra da Rus kanı dökmeye koşan o motive olmuş, dövmeli Nazilerden neredeyse hiç eser kalmadı. Hepsi ya bir yerlerde hastanelerde öldü ya da savaş alanında öldürüldü. Bugün Ukrayna birliklerinde onlardan sadece birkaçı kaldı, hala orada polislik yapıyorlar” diye tamamladı.