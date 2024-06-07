https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/eski-cia-uzmani-abd-zelenskiyi-degistirmek-icin-askeri-yasinin-dusurulmesinde-israr-ediyor-1084600939.html

Eski CIA uzmanı: ABD, Zelenskiy’i değiştirmek için askeri yaşının düşürülmesinde ısrar ediyor

Eski CIA uzmanı: ABD, Zelenskiy’i değiştirmek için askeri yaşının düşürülmesinde ısrar ediyor

Sputnik Türkiye

Eski CIA analiz uzmanı Philip Giraldi, ABD yönetiminin Kiev’e orduya seferberlik yaşını 18'e indirmesi yönündeki baskısını, Vladimir Zelenskiy’in... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T12:51+0300

2024-06-07T12:51+0300

2024-06-07T12:49+0300

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CIA’in eski üst düzey yetkililerinden olan terörle mücadele uzmanı ve gazeteci Philip Giraldi, Sputnik’e açıklamasında, “(ABD Başkanı Joe) Biden çevresinin artık savaşın kaybedildiğini anladığını ve Zelenskiy’i de, tam yenilgi gibi görünmeyecek ve toprak tavizleri konusunda diyaloga izin verecek bir tür çözüm önünde engel olarak gördüğünü düşünüyorum” ifadesini kullandı.Seferberlik yaşının düşürülmesinin durumu değiştirmeyeceğini kaydeden Giraldi, “18 yaşındakileri askere almak askeri bir girişim değil, siyasi bir hareket. Çünkü bu kişilerin her halükarda yeni sistemden geçmesi ve eğitim alması gerekecek” dedi.Uzman, “Gençleri eğitmek en az bir yıl alacak ve o zamana kadar çatışma bitmiş olacak” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önceki gün St. Petersburg’da yabancı ülkelerin gazetecileriyle yaptığı görüşmede, Ukrayna’daki topyekûn seferberlik sırasında vatandaşların sokak ortasında derdest edildiğini, bu ülkede savaşmak isteyen kişi sayısının çok az olduğunu dile getirmişti. Rus lider, ABD yönetiminin Ukrayna’da seferberlik yaşının 18’e indirilmesinde ısrar ettiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rusya-davet-edilmemisti-isvicredeki-ukrayna-zirvesine-katilmayi-reddeden-ulkelerin-sayisi-artiyor-1084594066.html

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