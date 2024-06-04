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Seçimlere hazırlanan von der Leyen'e Filistin protestosu
Seçimlere hazırlanan von der Leyen'e Filistin protestosu
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T16:36+0300
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Sosyal medya platformu X'te yapılan paylaşımlara göre, AP seçim çalışmaları için Helsinki'yi ziyaret eden von der Leyen gençlerle bir araya geldi.Von der Leyen'in konuşması Filistin destekçisi eylemciler tarafından kesilirken, protestocular, Alman siyasetçiye savaş suçlusu sözleriyle tepki gösterdi.7 Ekim'den bu yana eleştirilerin hedefindeAB Komisyonu Başkanı, 7 Ekim 2023'ten bu yana aşırı İsrail yanlısı duruş sergilediği gerekçesiyle eleştiriliyor.İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarının 6. gününde bu ülkeye dayanışma ziyaretinde bulunan von der Leyen'in AB'nin İsrail'e koşulsuz desteğini sunması dikkati çekmişti.İsrailli yetkililerle temaslarında Gazze'deki insani duruma değinmeyen von der Leyen, sivilleri ve altyapıyı hedef alan saldırıların durmasıyla ilgili hiçbir çağrıda bulunmamıştı.AB çalışanları, 20 Ekim'de ortak mektup kaleme alarak von der Leyen'i İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemek yerine ateşkes ve sivil yaşamın korunmasına yönelik çağrıda bulunmaya davet etmişti.Aradan geçen aylarda von der Leyen, konuya ilişkin açıklamalarında öncelikli olarak "İsrail'in kendisini savunma hakkından" söz etmeyi sürdürdü. Çatışmaların bölgeye yayılma riskine sık sık değinen von der Leyen, gelecekte bu tür durumların önüne geçilmesi için iki devletli çözüme yatırım yapılması gerektiği gibi yüzeysel argümanlarla yetindi.Başta AB'nin merkezi sayılan Brüksel olmak üzere Avrupa sokaklarında düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde de von der Leyen protestocuların hedefinde yer alıyor. Von der Leyen'in fotoğrafının bulunduğu pankartlarda ‘soykırımın suç ortağı’ yazısına sık rastlanırken Alman siyasetçinin ismi yuhalanıyor.Vatandaşlar kadar AP milletvekilleri de von der Leyen'in duruşunu sert dille eleştiriyor. Bunlardan İrlandalı Sol Grup üyesi Clare Daly'nin von der Leyen'e 'Bayan Soykırım' şeklindeki hitabı sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılmıştı.Von der Leyen'in İsrail'e koşulsuz desteğini sunduğu açıklamaları, Uluslararası Adalet Divanındaki soykırım davasında İsrail'i savunan avukat tarafından dahi alıntılanmıştı.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de şubat ayında yaptığı açıklamada "Von der Leyen'in tamamen İsrail yanlısı bir duruş sergilediği, uluslararası politika konusunda kendisinden başka kimseyi temsil etmeyen (İsrail) gezisinin Avrupa açısından jeopolitik maliyeti oldukça yüksek oldu" değerlendirmesinde bulunmuştu.Cenevre Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (GIPRI), von der Leyen hakkında, İsrail'in işlediği savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.
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ursula von der leyen, avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, avrupa birliği konseyi, charles michel, josep borrell, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, filistin sorunu
ursula von der leyen, avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, avrupa birliği konseyi, charles michel, josep borrell, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, filistin sorunu

Seçimlere hazırlanan von der Leyen'e Filistin protestosu

16:36 04.06.2024
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINAvrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Filistin destekçileri tarafından ‘savaş suçlusu’ sözleriyle protesto edildi.
Sosyal medya platformu X'te yapılan paylaşımlara göre, AP seçim çalışmaları için Helsinki'yi ziyaret eden von der Leyen gençlerle bir araya geldi.
Von der Leyen'in konuşması Filistin destekçisi eylemciler tarafından kesilirken, protestocular, Alman siyasetçiye savaş suçlusu sözleriyle tepki gösterdi.

7 Ekim'den bu yana eleştirilerin hedefinde

AB Komisyonu Başkanı, 7 Ekim 2023'ten bu yana aşırı İsrail yanlısı duruş sergilediği gerekçesiyle eleştiriliyor.
İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarının 6. gününde bu ülkeye dayanışma ziyaretinde bulunan von der Leyen'in AB'nin İsrail'e koşulsuz desteğini sunması dikkati çekmişti.
İsrailli yetkililerle temaslarında Gazze'deki insani duruma değinmeyen von der Leyen, sivilleri ve altyapıyı hedef alan saldırıların durmasıyla ilgili hiçbir çağrıda bulunmamıştı.
AB çalışanları, 20 Ekim'de ortak mektup kaleme alarak von der Leyen'i İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemek yerine ateşkes ve sivil yaşamın korunmasına yönelik çağrıda bulunmaya davet etmişti.
Aradan geçen aylarda von der Leyen, konuya ilişkin açıklamalarında öncelikli olarak "İsrail'in kendisini savunma hakkından" söz etmeyi sürdürdü. Çatışmaların bölgeye yayılma riskine sık sık değinen von der Leyen, gelecekte bu tür durumların önüne geçilmesi için iki devletli çözüme yatırım yapılması gerektiği gibi yüzeysel argümanlarla yetindi.
Başta AB'nin merkezi sayılan Brüksel olmak üzere Avrupa sokaklarında düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde de von der Leyen protestocuların hedefinde yer alıyor. Von der Leyen'in fotoğrafının bulunduğu pankartlarda ‘soykırımın suç ortağı’ yazısına sık rastlanırken Alman siyasetçinin ismi yuhalanıyor.
Vatandaşlar kadar AP milletvekilleri de von der Leyen'in duruşunu sert dille eleştiriyor. Bunlardan İrlandalı Sol Grup üyesi Clare Daly'nin von der Leyen'e 'Bayan Soykırım' şeklindeki hitabı sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılmıştı.
Von der Leyen'in İsrail'e koşulsuz desteğini sunduğu açıklamaları, Uluslararası Adalet Divanındaki soykırım davasında İsrail'i savunan avukat tarafından dahi alıntılanmıştı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de şubat ayında yaptığı açıklamada "Von der Leyen'in tamamen İsrail yanlısı bir duruş sergilediği, uluslararası politika konusunda kendisinden başka kimseyi temsil etmeyen (İsrail) gezisinin Avrupa açısından jeopolitik maliyeti oldukça yüksek oldu" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Cenevre Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (GIPRI), von der Leyen hakkında, İsrail'in işlediği savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.
Charles Michel von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
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