https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/izmirde-alevler-evi-sardi-yatalak-kadin-hayatini-kaybetti-1084649707.html
Alevler evi sardı: Yatalak kadın hayatını kaybetti
Alevler evi sardı: Yatalak kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşanan bir yangında yatalak kadın hayatını kaybetti. 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T22:47+0300
2024-06-08T22:47+0300
2024-06-08T22:47+0300
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yangın
aliağa
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İzmir'de bir apartmanda çıkan yangında yatalak ve hasta olduğu belirtilen bir kadın hayatını kaybetti. 4 katlı binanın 2. katında yaşayan yatalak hasta Oksana Kofanova'nın (47) evinden henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Durumu gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma işlemlerinin ardından daireye giren ekipler, Kofanova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Öte yandan, talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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izmir, yangın, aliağa, ölüm
izmir, yangın, aliağa, ölüm
Alevler evi sardı: Yatalak kadın hayatını kaybetti
İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşanan bir yangında yatalak kadın hayatını kaybetti.
İzmir'de bir apartmanda çıkan yangında yatalak ve hasta olduğu belirtilen bir kadın hayatını kaybetti.
4 katlı binanın 2. katında yaşayan yatalak hasta Oksana Kofanova'nın (47) evinden henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Durumu gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma işlemlerinin ardından daireye giren ekipler, Kofanova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Öte yandan, talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.