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Alevler evi sardı: Yatalak kadın hayatını kaybetti

Alevler evi sardı: Yatalak kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşanan bir yangında yatalak kadın hayatını kaybetti. 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T22:47+0300

2024-06-08T22:47+0300

2024-06-08T22:47+0300

türkiye

izmir

yangın

aliağa

ölüm

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İzmir'de bir apartmanda çıkan yangında yatalak ve hasta olduğu belirtilen bir kadın hayatını kaybetti. 4 katlı binanın 2. katında yaşayan yatalak hasta Oksana Kofanova'nın (47) evinden henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Durumu gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma işlemlerinin ardından daireye giren ekipler, Kofanova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Öte yandan, talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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