https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/yrp-genel-baskani-fatih-erbakan-bu-ekonomik-kosullarda-85-milyonun-hayatta-kalmasi-mucize-1084642708.html

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan: Bu ekonomik koşullarda 85 milyonun hayatta kalması mucize

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan: Bu ekonomik koşullarda 85 milyonun hayatta kalması mucize

Sputnik Türkiye

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulunarak bulunarak "Bu tabloya rağmen 85 milyon insan yaşamına devam... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T15:51+0300

2024-06-08T15:51+0300

2024-06-08T15:51+0300

türkiye

yeniden refah partisi

fatih erbakan

ekonomi

siyaset

gündem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079385850_0:89:3324:1959_1920x0_80_0_0_4d79b55610936f12a7051827401507c7.jpg

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde aylık olağan İl Başkanları Toplantısı öncesinde, gündem hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye ekonomisi hakkında hayat pahalılığına eleştiride bulunan Erbakan şu ifadeleri kullandı:Benzin ve mazot gibi yakıtlar yüzde 100'ün üzerinde arttı. Okul fiyatları yüzde 150 ila yüzde 400 arasında arttı. Kırtasiye malzemeleri yüzde 200 oranında arttı. Ve yüzde 25 zam sınırı konulmasına rağmen konut kiraları yüzde 100 ila yüzde 300 arasında arttı. Şimdi aslında Türkiye'de bir mucize yaşanıyor. Nedir o mucize? Bu tabloya rağmen 85 milyon insan yaşamına devam ediyor, hayatta kalmayı başarıyor. Gerçekten de bu dünyanın başka bir yerinde görülmeyecek bir mucizedir.'Büyüme rakamları bir şey göstermiyor'TÜİK'in açıkladığı Türkiye'nin büyüme rakamlarına ilişkin eleştiride bulunan Erbakan şu sözlere yer verdi: ''İş yeri kiraları yüzde 300 oranında son bir senede artmış. Ve tabii ki ne esnafımız ne dar gelirli vatandaşımız, emeklimiz, memurumuz, çiftçimiz gelirlerinde bu oranlar dahil bu oranların yanına yaklaşabilecek oran da dahi bir artışı maalesef görememişlerdir. Buna karşılık TÜİK verilerine göre Türkiye son 15 çeyrek boyunca büyümeye devam etti. Yani 2020'nin üçüncü çeyreğinden 2024'ün birinci çeyreğine kadar tam 15 çeyrek boyunca aralıksız büyümeye devam etti ve son açıklanan rakamlara göre 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5.7 büyüdük. Peki bu büyüme rakamları neyi gösteriyor? Elbette ki vatandaş, millet için hiçbir şeyi göstermiyor. Çünkü bu büyüme maalesef millet için fakirleşerek büyümedir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/cumhurbaskani-erdogan-2002de-bir-haftada-yaptigimiz-ihracati-artik-bir-gunde-gerceklestiriyoruz-1084641680.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeniden refah partisi, fatih erbakan, ekonomi, siyaset, gündem