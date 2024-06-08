Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 30'a indirdik, bu düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak
15:14 08.06.2024 (güncellendi: 15:35 08.06.2024)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Haliç Kongre Merkezi’nde TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonaları Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Bu düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonaları Ödül Töreni'nde konuşuyor.
"2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı, artık bir günde gerçekleştiriyoruz" diyen Erdoğan "2023 yılında 48 ilimizde ilk 1000 ihracatçı firma arasına girebilecek ölçüde ihracat yapan firmamız bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
"Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 2.3 artışla yine rekor kırdı."
"İthalatımızdaki düşüş eğilimi mayıs ayında da devam etti. İthalatımız mayıs ayında yıllık bazda yüzde 10.3 oranında geriledi."
"24.1 milyar dolarlık mayıs ayı ihracatımız, tarihin en yüksek mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti."
"İlk beş ayda mal ihracatında net 4.6 milyar dolar artış sağladık"
"(Mayıs ihracatı) Bu rekor yeni bir rekoru da beraberinde getirmiştir. Mayıs ayı ihracatımız aynı zamanda tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri oldu."
"İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Bu düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak."
"Önceliğimiz ülkeyi hayat pahalılığı sorunundan temelli kurtarmaktır. Enflasyonu düşürmek için para maliye ve gelirler politikalarını uyum içinde yürütüyoruz"
"Büyümede kalitenin arttığı, kompozisyonun özellikle iyileştiği bir döneme adım atmış bulunuyoruz."