https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/sinava-10-dakika-gec-kalan-aday-osymnin-sisteminde-baska-okul-yaziyordu-1084634401.html

Sınava 10 dakika geç kalan aday: 'ÖSYM'nin sisteminde başka okul yazıyordu'

Sınava 10 dakika geç kalan aday: 'ÖSYM'nin sisteminde başka okul yazıyordu'

Sputnik Türkiye

Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T11:32+0300

2024-06-08T11:32+0300

2024-06-08T11:32+0300

yaşam

sınav

ösym

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104074/58/1040745869_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_666b142722e570f3d302e86565de36f6.jpg

3 milyon 36 bin 945 üniversite adayının gireceği 2024-YKS'nin ilk oturumu TYT başladı. Son dakikalarda sınav binasına ulaşan adaylar, koşarak kimlik kontrollerinin ardından sınıflarına gitti. Sınav salonlarının kapısı 10.00'da kapanacağı için 09.50'de görevliler tarafından çağrı yapıldı.Saat 10.00'da kapıların kapanmasından sonra aileler dışarıda çocuklarını beklemeye başlarken Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan Ortaokuluna gelen bir öğrenci, kapının kapalı olduğunu gördü. Sınava 10 dakika geç kalan ve içerideki görevlilere seslenen öğrenci, “ÖSYM'nin sisteminde başka okul yazıyordu” iddiasında bulundu.İsmini vermek istemeyip sınava geç kalan öğrenci, “Yanlışlıkla başka okula gittim. ÖSYM'nin sisteminde başka bir okulun ismi yazıyordu. Ben de kağıdıma bakmadan oraya gittim. O yüzden geç kaldım. Antalya'dan geliyorum ben de. Orada turizm çalışanıyım. Zaten olan oldu. Sağlık olsun. Çok çalışmadım ama böyle olması kötü oldu” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/yksnin-ilk-oturumu-bugun-basliyor-1084631971.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sınav, ösym