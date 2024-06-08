https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/yksnin-ilk-oturumu-bugun-basliyor-1084631971.html

YKS'nin ilk oturumu bugün başlıyor

YKS'nin ilk oturumu bugün başlıyor

Sputnik Türkiye

Üniversite okumak isteyen milyonlarca aday bugün ve yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek. 3 oturum şeklinde uygulanacak sınava adaylar sınav... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T10:02+0300

2024-06-08T10:02+0300

2024-06-08T10:02+0300

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

üniversite sınavı

üniversite

sınav

ösym

türkiye

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Üniversiteye gitmek isteyen adayları ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün başlıyor.Sınav bu yıl 245 sınav merkezinde uygulanacak.Üç oturumda da sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yapacak.Bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilecek.İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi, bugün saat 10.15'te başlayacak.Adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanınacak.YKS'de ikinci oturum ise yarın gerçekleştirilecek.Alan Yeterlilik Testi saat 10.15'te başlayacak. Adaylara toplam 160 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre tanınacak.Sınav sonuçları 17 Temmuz'da ilan edilecek.Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilecek.

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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), üniversite sınavı, üniversite, sınav, ösym