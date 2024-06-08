https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/yksnin-ilk-oturumu-bugun-basliyor-1084631971.html
YKS'nin ilk oturumu bugün başlıyor
YKS'nin ilk oturumu bugün başlıyor
Sputnik Türkiye
Üniversite okumak isteyen milyonlarca aday bugün ve yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek. 3 oturum şeklinde uygulanacak sınava adaylar sınav... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T10:02+0300
2024-06-08T10:02+0300
2024-06-08T10:02+0300
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
üniversite sınavı
üniversite
sınav
ösym
türkiye
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Üniversiteye gitmek isteyen adayları ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün başlıyor.Sınav bu yıl 245 sınav merkezinde uygulanacak.Üç oturumda da sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yapacak.Bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilecek.İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi, bugün saat 10.15'te başlayacak.Adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanınacak.YKS'de ikinci oturum ise yarın gerçekleştirilecek.Alan Yeterlilik Testi saat 10.15'te başlayacak. Adaylara toplam 160 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre tanınacak.Sınav sonuçları 17 Temmuz'da ilan edilecek.Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilecek.
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), üniversite sınavı, üniversite, sınav, ösym
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), üniversite sınavı, üniversite, sınav, ösym
YKS'nin ilk oturumu bugün başlıyor
Üniversite okumak isteyen milyonlarca aday bugün ve yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek. 3 oturum şeklinde uygulanacak sınava adaylar sınav salonlarına sınav giriş belgeleri ve fotoğraflı kimlik kartlarıyla alınacak.
Üniversiteye gitmek isteyen adayları ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün başlıyor.
Sınav bu yıl 245 sınav merkezinde uygulanacak.
Üç oturumda da sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yapacak.
Bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilecek.
İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi, bugün saat 10.15'te başlayacak.
Adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanınacak.
YKS'de ikinci oturum ise yarın gerçekleştirilecek.
Alan Yeterlilik Testi saat 10.15'te başlayacak. Adaylara toplam 160 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre tanınacak.
Sınav sonuçları 17 Temmuz'da ilan edilecek.
Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilecek.