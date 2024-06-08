https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/unlu-sanatci-esinin-olumunden-saatler-sonra-intihar-etti-1084647184.html
Ünlü sanatçı eşinin ölümünden saatler sonra intihar etti
Ünlü sanatçı eşinin ölümünden saatler sonra intihar etti
Sputnik Türkiye
Ben Vautier, eşinin ölümünden 2 gün sonra intihar ile yaşamına son verdi. 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T19:13+0300
2024-06-08T19:13+0300
2024-06-08T19:18+0300
dünya
fransa
heykeltraş
intihar
intihar
ölüm
sanat
sanatçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/08/1084647370_0:39:664:413_1920x0_80_0_0_145555ddda6342dc94f76696f2717746.jpg
Fransız heykeltraş, grafik ve plastik sanatçısı Ben Vautier, 60 yıllık eşinin ölümünün ardından intihar ederek hayatına son verdi. 88 yaşındaki sanatçı, sanata kaygısız yaklaşımıyla tanınıyordu. Ailesi, modern sanatın önde gelen isimlerinden olan Vautier'in, eşinin ölümünden birkaç saat sonra yaşamını sonlandırdığını açıkladı.Vautier'in eşi, pazartesi günü felç geçirmesinin ardından iki gün sonra hayatını kaybetti. Ailesi, "Ben, onsuz yaşamaya isteksizdi ve birkaç saat sonra Fransa'nın güneyindeki evlerinde yaşamına son verdi" açıklamasında bulundu.Sanat Dünyasına Girişiİsviçre kökenli Fransız sanatçı Benjamin Vautier, Ben takma adıyla biliniyordu. 1960'larda evlenen çiftin iki çocuğu oldu. Kendi kendini yetiştirmiş olan Ben, 1950'lerin sonunda Nice'te sanatçılar için bir sergi alanı ve buluşma yeri haline gelen bir galeri açarak sanat dünyasına giriş yaptı. 1960'ların Fluxus hareketiyle ilişkilendirilen sanatçı, sanat ve günlük yaşam arasındaki sınırları yıkmayı amaçlayan, eğlenceli ve deneysel yaklaşımıyla tanındı.Ben Vautier Kimdir?Benjamin Vautier, 18 Temmuz 1935'te doğdu. Sanat dünyasında Ben takma adıyla bilinen sanatçı, heykel, grafik ve plastik sanatlar alanında eserler verdi. 1950'lerin sonunda açtığı galeri ile Nice'te sanatçılar için bir buluşma noktası yarattı. 1960'ların Fluxus hareketiyle tanındı ve sanata kaygısız yaklaşımıyla modern sanatın önemli figürlerinden biri haline geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/turkiyenin-ikinci-astronotu-tuva-cihangir-ataseverin-uzay-yolculugu-basladi-1084645491.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/08/1084647370_32:0:633:451_1920x0_80_0_0_d35f4ae0a450d69956158eb4a1ed6fb9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ben vautier, fransız sanatçı, ben vautier intihar, ben vautier biyografi, fluxus hareketi, modern sanat, fransız heykeltraş, benjamin vautier, ben vautier kimdir, ben vautier eserleri, ben vautier hayatı, ben vautier ve eşi, sanat dünyası, ben vautier galerisi.
ben vautier, fransız sanatçı, ben vautier intihar, ben vautier biyografi, fluxus hareketi, modern sanat, fransız heykeltraş, benjamin vautier, ben vautier kimdir, ben vautier eserleri, ben vautier hayatı, ben vautier ve eşi, sanat dünyası, ben vautier galerisi.
Ünlü sanatçı eşinin ölümünden saatler sonra intihar etti
19:13 08.06.2024 (güncellendi: 19:18 08.06.2024)
Ben Vautier, eşinin ölümünden 2 gün sonra intihar ile yaşamına son verdi.
Fransız heykeltraş, grafik ve plastik sanatçısı Ben Vautier, 60 yıllık eşinin ölümünün ardından intihar ederek hayatına son verdi. 88 yaşındaki sanatçı, sanata kaygısız yaklaşımıyla tanınıyordu. Ailesi, modern sanatın önde gelen isimlerinden olan Vautier'in, eşinin ölümünden birkaç saat sonra yaşamını sonlandırdığını açıkladı.
Vautier'in eşi, pazartesi günü felç geçirmesinin ardından iki gün sonra hayatını kaybetti. Ailesi, "Ben, onsuz yaşamaya isteksizdi ve birkaç saat sonra Fransa'nın güneyindeki evlerinde yaşamına son verdi" açıklamasında bulundu.
İsviçre kökenli Fransız sanatçı Benjamin Vautier, Ben takma adıyla biliniyordu. 1960'larda evlenen çiftin iki çocuğu oldu. Kendi kendini yetiştirmiş olan Ben, 1950'lerin sonunda Nice'te sanatçılar için bir sergi alanı ve buluşma yeri haline gelen bir galeri açarak sanat dünyasına giriş yaptı. 1960'ların Fluxus hareketiyle ilişkilendirilen sanatçı, sanat ve günlük yaşam arasındaki sınırları yıkmayı amaçlayan, eğlenceli ve deneysel yaklaşımıyla tanındı.
Benjamin Vautier, 18 Temmuz 1935'te doğdu. Sanat dünyasında Ben takma adıyla bilinen sanatçı, heykel, grafik ve plastik sanatlar alanında eserler verdi. 1950'lerin sonunda açtığı galeri ile Nice'te sanatçılar için bir buluşma noktası yarattı. 1960'ların Fluxus hareketiyle tanındı ve sanata kaygısız yaklaşımıyla modern sanatın önemli figürlerinden biri haline geldi.