https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/unlu-sanatci-esinin-olumunden-saatler-sonra-intihar-etti-1084647184.html

Ünlü sanatçı eşinin ölümünden saatler sonra intihar etti

Ünlü sanatçı eşinin ölümünden saatler sonra intihar etti

Sputnik Türkiye

Ben Vautier, eşinin ölümünden 2 gün sonra intihar ile yaşamına son verdi. 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T19:13+0300

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Fransız heykeltraş, grafik ve plastik sanatçısı Ben Vautier, 60 yıllık eşinin ölümünün ardından intihar ederek hayatına son verdi. 88 yaşındaki sanatçı, sanata kaygısız yaklaşımıyla tanınıyordu. Ailesi, modern sanatın önde gelen isimlerinden olan Vautier'in, eşinin ölümünden birkaç saat sonra yaşamını sonlandırdığını açıkladı.Vautier'in eşi, pazartesi günü felç geçirmesinin ardından iki gün sonra hayatını kaybetti. Ailesi, "Ben, onsuz yaşamaya isteksizdi ve birkaç saat sonra Fransa'nın güneyindeki evlerinde yaşamına son verdi" açıklamasında bulundu.Sanat Dünyasına Girişiİsviçre kökenli Fransız sanatçı Benjamin Vautier, Ben takma adıyla biliniyordu. 1960'larda evlenen çiftin iki çocuğu oldu. Kendi kendini yetiştirmiş olan Ben, 1950'lerin sonunda Nice'te sanatçılar için bir sergi alanı ve buluşma yeri haline gelen bir galeri açarak sanat dünyasına giriş yaptı. 1960'ların Fluxus hareketiyle ilişkilendirilen sanatçı, sanat ve günlük yaşam arasındaki sınırları yıkmayı amaçlayan, eğlenceli ve deneysel yaklaşımıyla tanındı.Ben Vautier Kimdir?Benjamin Vautier, 18 Temmuz 1935'te doğdu. Sanat dünyasında Ben takma adıyla bilinen sanatçı, heykel, grafik ve plastik sanatlar alanında eserler verdi. 1950'lerin sonunda açtığı galeri ile Nice'te sanatçılar için bir buluşma noktası yarattı. 1960'ların Fluxus hareketiyle tanındı ve sanata kaygısız yaklaşımıyla modern sanatın önemli figürlerinden biri haline geldi.

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