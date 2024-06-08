https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/tuva-cihangir-ataseveri-icinde-bulundugu-yorunge-alti-araci-dunyaya-inis-yapti-1084646484.html
Tuva Cihangir Atasever'in içinde bulunduğu yörünge altı aracı Dünya'ya iniş yaptı
Tuva Cihangir Atasever'in içinde bulunduğu yörünge altı aracı Dünya'ya iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu VSS Unity yörünge altı aracı Dünya'ya iniş yaparak seferini tamamladı. 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T18:47+0300
2024-06-08T18:47+0300
2024-06-08T18:47+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
tuva cihangir atasever
Tuva Cihangir Atasever'in içinde bulunduğu yörünge altı aracı Dünya'ya iniş yaptı
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu VSS Unity yörünge altı aracı Dünya'ya iniş yaparak seferini tamamladı.