https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/cumhurbaskani-erdogan-ulkemizin-ikinci-astronotu-tuva-cihangir-atasevere-basarilar-diliyorum-1084643343.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diliyorum
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’e başarı dileklerinde bulundu. 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T16:14+0300
2024-06-08T16:14+0300
2024-06-08T16:14+0300
türkiye
tuva cihangir atasever
astronot
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan Tuva Cihangir Atasever’e başarı dileğinde bulunarak Atasever’in çalışmalarını heyecanla takip ettiklerini bildirdi.Erdoğan yaptığı açıklamada "Bugün Yörünge Altı Araştırma Görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diliyorum. 7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/cumhurbaskani-erdogan-2002de-bir-haftada-yaptigimiz-ihracati-artik-bir-gunde-gerceklestiriyoruz-1084641680.html
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tuva cihangir atasever, astronot, recep tayyip erdoğan
tuva cihangir atasever, astronot, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’e başarı dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan Tuva Cihangir Atasever’e başarı dileğinde bulunarak Atasever’in çalışmalarını heyecanla takip ettiklerini bildirdi.
Erdoğan yaptığı açıklamada "Bugün Yörünge Altı Araştırma Görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diliyorum. 7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.