https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/ali-koctan-aziz-yildirima-sayin-baskan-cok-gec-degil-aksam-istediginiz-yerde-televizyona-cikalim-1084643866.html
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Sayın Başkan çok geç değil, akşam istediğiniz yerde televizyona çıkalım
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Sayın Başkan çok geç değil, akşam istediğiniz yerde televizyona çıkalım
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'a yönelik "Burada gerçekleri yüzüne bakarak söyleyecektim ama koltuğu boş. Ayrılış şekline içim acıdı. Sayın Başkan... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T16:59+0300
2024-06-08T16:59+0300
2024-06-08T17:15+0300
spor
aziz yıldırım
ali koç
son dakika
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/10/1082839063_0:159:3059:1880_1920x0_80_0_0_8e7fcbe69dd0b6860d350d5ea89e68d2.jpg
Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kongreyi terk etmesiyle ilgili "Burada gerçekleri yüzüne bakarak söyleyecektim ama koltuğu boş. Ayrılış şekline içim acıdı. Sayın Başkan çok geç değil, akşam istediğiniz yerde televizyona çıkalım. Hodrimeydan" yorumunda bulundu."Bana 'kaçtı' dediniz. Ben kaçmadım, dimdik yanınızdaydım. Kapı kapı dolaştım. Çorbada bir nebze de olsa tuzumuz oldu. Peki siz ne yaptınız? Fenerbahçe kaybettikten sonra; vur patlasın çal oynasın videoları yaymak dışında ne yaptınız?" diyen Ali Koç şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/10/1082839063_170:0:2889:2039_1920x0_80_0_0_c5391e4c8d72b5d4d45b8ce02db969f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aziz yıldırım, ali koç, son dakika, fenerbahçe
aziz yıldırım, ali koç, son dakika, fenerbahçe
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Sayın Başkan çok geç değil, akşam istediğiniz yerde televizyona çıkalım
16:59 08.06.2024 (güncellendi: 17:15 08.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'a yönelik "Burada gerçekleri yüzüne bakarak söyleyecektim ama koltuğu boş. Ayrılış şekline içim acıdı. Sayın Başkan çok geç değil, akşam istediğiniz yerde televizyona çıkalım. Hodrimeydan" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kongreyi terk etmesiyle ilgili "Burada gerçekleri yüzüne bakarak söyleyecektim ama koltuğu boş. Ayrılış şekline içim acıdı. Sayın Başkan çok geç değil, akşam istediğiniz yerde televizyona çıkalım. Hodrimeydan" yorumunda bulundu.
"Bana 'kaçtı' dediniz. Ben kaçmadım, dimdik yanınızdaydım. Kapı kapı dolaştım. Çorbada bir nebze de olsa tuzumuz oldu. Peki siz ne yaptınız? Fenerbahçe kaybettikten sonra; vur patlasın çal oynasın videoları yaymak dışında ne yaptınız?" diyen Ali Koç şunları söyledi:
"Bize güvenmemek için birçok sebebiniz olabilir. Bundan dolayı da çok mahcubum. Ama sizlere 'iyi ki Ali Başkan'la devam ettik' dedirteceğim"