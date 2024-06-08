https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/ali-koctan-aziz-yildirima-sayin-baskan-cok-gec-degil-aksam-istediginiz-yerde-televizyona-cikalim-1084643866.html

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Sayın Başkan çok geç değil, akşam istediğiniz yerde televizyona çıkalım

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Sayın Başkan çok geç değil, akşam istediğiniz yerde televizyona çıkalım

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'a yönelik "Burada gerçekleri yüzüne bakarak söyleyecektim ama koltuğu boş. Ayrılış şekline içim acıdı. Sayın Başkan... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T16:59+0300

2024-06-08T16:59+0300

2024-06-08T17:15+0300

spor

aziz yıldırım

ali koç

son dakika

fenerbahçe

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Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kongreyi terk etmesiyle ilgili "Burada gerçekleri yüzüne bakarak söyleyecektim ama koltuğu boş. Ayrılış şekline içim acıdı. Sayın Başkan çok geç değil, akşam istediğiniz yerde televizyona çıkalım. Hodrimeydan" yorumunda bulundu."Bana 'kaçtı' dediniz. Ben kaçmadım, dimdik yanınızdaydım. Kapı kapı dolaştım. Çorbada bir nebze de olsa tuzumuz oldu. Peki siz ne yaptınız? Fenerbahçe kaybettikten sonra; vur patlasın çal oynasın videoları yaymak dışında ne yaptınız?" diyen Ali Koç şunları söyledi:

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aziz yıldırım, ali koç, son dakika, fenerbahçe