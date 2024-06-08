https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/turkiye-a-milli-takiminin-euro-2024-kadrosu-aciklandi--1084636276.html

Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan nihai kadroda 26 isim yer aldı. 08.06.2024, Sputnik Türkiye

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spor

euro 2024

kadro

a milli futbol takımı

türkiye a milli futbol takımı

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Almanya’da 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım’ın nihai kadrosu belirlendi. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen listede 26 futbolcu yer alıyor.EURO 2024 kadrosundan kimler çıkarıldı?Daha önce duyurulan aday kadroda yer alan oyunculardan Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Enes Ünal sakatlıkları sebebiyle daha önce çıkarılırken, Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Oğuz Aydın ile Can Uzun da teknik ekip kararıyla kadroya dahil edilmedi.Daha önce geniş kadroda olan ve İskoçya ile özel maçta karşılaşan Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yapan forvet Bertuğ Yıldırım ise kadroya dahil edildi. Ayrıca Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosunda yer alan Doğan Alemdar da turnuva boyunca gerçekleştirilecek tüm idmanlardaki kaleci yeterliliğini sağlayabilmek adına kampta kalmaya devam edecek. A Milli Takımı şampiyonanın ilk maçında 18 Haziran Salı günü TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 nihai kadrosu ise şu şekilde:

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