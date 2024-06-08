https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/arda-gulere-servet-gibi-teklif-ingiliz-devi-manchesterunited-devrede-1084635230.html

Arda Güler'e servet gibi teklif: 'İngiliz devi Manchester United devrede'

Arda Güler'e servet gibi teklif: 'İngiliz devi Manchester United devrede'

Sputnik Türkiye

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'e teklifler yağmaya devam ediyor. Son olarak İngiliz devi Manchester United, Arda Güler'in bonservisi için 63 milyon... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T11:55+0300

2024-06-08T11:55+0300

2024-06-08T11:55+0300

spor

arda güler

servet

teklif

manchester

manchester united

manchester united futbol takımı

futbol

transfer

real madrid

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Tuttosport Gazetesi’nin düzenlediği Golden Boy ödülü sıralamasında ilk 20 içerisinde yer alan Arda Güler, yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Güler'e teklifler yağmaya devam ediyor. Son olarak Real Madrid'in, Manchester United'ın Arda Güler için yaptığı 63 milyon euroluk teklifi geri çevirdiği açıklandı.Manchester United'ın teklifini geri çeviren Real Madrid, Arda Güler'in değerini ve potansiyelini bir kez daha vurgulamış oldu. Genç yıldız, sadece İngiliz devinin değil, birçok dünya devinin de dikkatini çekiyor.Real Madrid'in, genç oyuncunun geleceği hakkında henüz kesin bir karar vermediği öğrenildi. Kiralama konusundaki son kararın ne olacağı merakla bekleniyor.

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arda güler, servet, teklif, manchester, manchester united, manchester united futbol takımı, futbol, transfer, real madrid