https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/st-petersburg-ekonomi-forumuna-bu-yil-95-ulkenin-heyeti-katildi-1084642580.html
St. Petersburg Ekonomi Forumu’na bu yıl 95 ülkenin heyeti katıldı
St. Petersburg Ekonomi Forumu’na bu yıl 95 ülkenin heyeti katıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı Müşaviri Anton Kobyakov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIEF) bu yıl aralarında 63 üst düzey diplomat ve 48 bakanının... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T15:50+0300
2024-06-08T15:50+0300
2024-06-08T15:50+0300
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st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
anton kobyakov
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Rusya Devlet Başkanlığı Müşaviri ve St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024 Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, forumun son gününde düzenlenen basın toplantısında SPIEF'e bu yıl aralarında 63 üst düzey diplomat ve 48 bakanının da bulunduğu, 95 ülkenin heyetinin katıldığını söyledi.Kobyakov, forum kapsamında trilyonlarca ruble değerinde bine yakın anlaşmanın imzalandığı bilgisini de veren Kobyakov, “Forum kapsamında toplam 6 trilyon 430 milyar ruble (yaklaşık 23.2 milyar TL) tutarında 982 anlaşma imzalandı. Ticari sır teşkil eden anlaşmalar haricinde” diye konuştu.İmzalanan anlaşma bakımından St. Petersburg’un lider konumunda olduğuna dikkat çeken yetkili, “Şehir 1 trilyon 227 milyar ruble tutarında toplam 69 anlaşma imzaladı” vurgusunu yaptı.Kobyakov, forumun çalışmalarına 139 ülkeden 21 bin 300 kişinin katıldığının altını çizen Kobyakov, bu göstergelerin ve foruma gösterilen ilginin ‘Kovid öncesi seviyesinin üzerine çıktığını’ ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/putinin-katilimiyla-gerceklestirilecek-spief-genel-oturumunun-moderatoru-taninmis-bir-kisi-olacak-1084540687.html
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rusya, st. petersburg, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), st. petersburg ekonomi forumu (spief), anton kobyakov
rusya, st. petersburg, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), st. petersburg ekonomi forumu (spief), anton kobyakov
St. Petersburg Ekonomi Forumu’na bu yıl 95 ülkenin heyeti katıldı
Rusya Devlet Başkanlığı Müşaviri Anton Kobyakov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIEF) bu yıl aralarında 63 üst düzey diplomat ve 48 bakanının da bulunduğu, 95 ülkenin heyetinin katıldığını açıkladı.
Rusya Devlet Başkanlığı Müşaviri ve St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024 Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, forumun son gününde düzenlenen basın toplantısında SPIEF'e bu yıl aralarında 63 üst düzey diplomat ve 48 bakanının da bulunduğu, 95 ülkenin heyetinin katıldığını söyledi.
Kobyakov, forum kapsamında trilyonlarca ruble değerinde bine yakın anlaşmanın imzalandığı bilgisini de veren Kobyakov, “Forum kapsamında toplam 6 trilyon 430 milyar ruble (yaklaşık 23.2 milyar TL) tutarında 982 anlaşma imzalandı. Ticari sır teşkil eden anlaşmalar haricinde” diye konuştu.
İmzalanan anlaşma bakımından St. Petersburg’un lider konumunda olduğuna dikkat çeken yetkili, “Şehir 1 trilyon 227 milyar ruble tutarında toplam 69 anlaşma imzaladı” vurgusunu yaptı.
Kobyakov, forumun çalışmalarına 139 ülkeden 21 bin 300 kişinin katıldığının altını çizen Kobyakov, bu göstergelerin ve foruma gösterilen ilginin ‘Kovid öncesi seviyesinin üzerine çıktığını’ ifade etti:
“Bu durum, uluslararası ekonomik aktivitenin her şeye rağmen toparlandığını gösteriyor.”