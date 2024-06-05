https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/putinin-katilimiyla-gerceklestirilecek-spief-genel-oturumunun-moderatoru-taninmis-bir-kisi-olacak-1084540687.html
Putin’in katılımıyla gerçekleştirilecek SPIEF genel oturumunun moderatörü tanınmış bir kişi olacak
Putin’in katılımıyla gerçekleştirilecek SPIEF genel oturumunun moderatörü tanınmış bir kişi olacak
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı Müşaviri Anton Kobyakov, Rusya lideri Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleştirilecek SPIEF 2024 genel oturumunun moderatörünün... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T19:58+0300
2024-06-05T19:58+0300
2024-06-05T19:58+0300
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rusya
st. petersburg
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)
vladimir putin
anton kobyakov
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Rusya Devlet Başkanlığı Müşaviri ve St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024 Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleştirilecek SPIEF genel oturumunun moderatörünün uluslararası ilişkilerin içinde olan, herkesçe tanınmış bir kişi olacağını söyledi.SPIEF genel oturumunun moderatörlük görevini üstlenecek kişi ile ilgili bilgi paylaşan Kobyakov, “Uluslararası ilişkiler konularının içinde olan, herkesçe tanınan ilginç bir kişi olacak” ifadelerini kullandı.Kobyakov, Sputnik Telegram kanalının yöneticisi olmayı denediSputnik Telegram kanalının yöneticisi olmayı da deneyen Kobyakov, 3.2 milyon abonesi olan kanalda bir paylaşım yayınlayarak, SPIEF 2024 genel oturumunun moderatörünün adının Perşembe günü açıklanacağı bilgisini verdi.Ardından Kobyakov’a Rossiya Segodnya Medya Grubu diploması takdim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/spief-2024te-imzalanacak-anlasmalarla-yeni-bir-rekor-kirilmasi-bekleniyor-1084526268.html
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rusya, st. petersburg, st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), vladimir putin, anton kobyakov, oturum
rusya, st. petersburg, st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), vladimir putin, anton kobyakov, oturum
Putin’in katılımıyla gerçekleştirilecek SPIEF genel oturumunun moderatörü tanınmış bir kişi olacak
Rusya Devlet Başkanlığı Müşaviri Anton Kobyakov, Rusya lideri Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleştirilecek SPIEF 2024 genel oturumunun moderatörünün uluslararası ilişkilere hakim, herkesçe tanınmış bir kişi olacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkanlığı Müşaviri ve St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024 Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleştirilecek SPIEF genel oturumunun moderatörünün uluslararası ilişkilerin içinde olan, herkesçe tanınmış bir kişi olacağını söyledi.
SPIEF genel oturumunun moderatörlük görevini üstlenecek kişi ile ilgili bilgi paylaşan Kobyakov, “Uluslararası ilişkiler konularının içinde olan, herkesçe tanınan ilginç bir kişi olacak” ifadelerini kullandı.
Kobyakov, Sputnik Telegram kanalının yöneticisi olmayı denedi
Sputnik Telegram kanalının yöneticisi olmayı da deneyen Kobyakov, 3.2 milyon abonesi olan kanalda bir paylaşım yayınlayarak, SPIEF 2024 genel oturumunun moderatörünün adının Perşembe günü açıklanacağı bilgisini verdi.
Ardından Kobyakov’a Rossiya Segodnya Medya Grubu diploması takdim edildi.