https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/sosyal-medyadan-canli-yayin-acarak-enistesini-bicakladi-1084637601.html

Sosyal medyadan canlı yayın açarak eniştesini bıçakladı

Sosyal medyadan canlı yayın açarak eniştesini bıçakladı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir şüpheli, önüne koyduğu satır ve 2 bıçağı göstererek, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Küfürler eden ve "Cesareti... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T13:14+0300

2024-06-08T13:14+0300

2024-06-08T13:14+0300

yaşam

sosyal medya

bıçaklama

kocaeli

kartepe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/08/1084638143_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a52ced9f35694941c708559cf261538b.jpg

Olay, 3 Haziran Pazartesi günü Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak'ta bulunan ikamette meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Ö.U sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.Yayın sırasında evinin bahçesinde önüne koyduğu satır ile 2 bıçağı gösteren ve "Cesareti olmayan izlemesin" diyen Ö. U., yaklaşık 30 dakika boyunca "Namus Belası" şarkısı ile yayın yapmayı sürdürdü.Bahçeye giren annesi bıçakları görünce almaya çalışsa da başarılı olamadı. Küfürler ederek, "İkisi buraya gelecek" diyen Ö.U., eniştesi E.D.'yi görünce yanına koşarak, görüntüden kayboldu. Bir süre sonra tekrar görünen Ö.U., yüzü ve vücudu kanlar içinde küfür ederek yayını kapattı.Eniştesini defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladığı öğrenilen Ö. U., polis ekipleri tarafından yakalandı, eniştesi E.D. ise hastaneye kaldırıldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/buyukcekmecede-haliya-sarilmis-denizde-bulunan-cesedin-kimligi-belli-oldu-1084636321.html

kocaeli

kartepe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sosyal medya, bıçaklama, kocaeli, kartepe