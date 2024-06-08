https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/buyukcekmecede-haliya-sarilmis-denizde-bulunan-cesedin-kimligi-belli-oldu-1084636321.html

Büyükçekmece'de halıya sarılmış denizde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Büyükçekmece'de halıya sarılmış denizde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Sputnik Türkiye

Büyükçekmece Mimarsinan'da dün balıkçılar tarafından bulunan halıya bağlanarak ağırlıkla denize atılan kadın cesediyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T12:34+0300

2024-06-08T12:34+0300

2024-06-08T12:40+0300

yaşam

ceset

istanbul

büyükçekmece

deniz

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Olay, dün Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde meydana gelmişti.Edinilen bilgilere göre, halıya bağlanan ve ağırlıkla denize atılan kadın cesedinin Avcılar'da yaşayan 24 yaşındaki öğrenci Sedef Güler'e ait olduğu ortaya çıktı.4 gündür kayıp olduğu öne sürülen genç kadın için ailesinin, sosyal medyada kayıp ilanları yayınladığı öğrenildi.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.Ne olmuştu?İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulunmuştu.Mimarsinan Merkez Mahallesi'nde balıkçı barınağında sabah saatlerinde balıkçılar denize atılmış bir halı bulmuş ardından halının içinde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu polise bildirmişti.Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi denizden çıkarıp ayaklarına ağırlık bağlandığı belirlenen cesedi, Adli Tıp Kurumu'na göndermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/istanbulda-denizde-haliya-sarilmis-kadin-cesedi-bulundu-1084603195.html

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