Büyükçekmece'de halıya sarılmış denizde bulunan cesedin kimliği belli oldu
12:34 08.06.2024 (güncellendi: 12:40 08.06.2024)
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - EMİR AKTAŞ Bursa'nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında batan geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları sırasında geçtiğimiz pazar günü deniz yüzeyinde bulunan cesedin, gemi sahibi olan Murat Altıntaş'a ait olduğu tespit edildi.
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - EMİR AKTAŞ
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Büyükçekmece Mimarsinan'da dün balıkçılar tarafından bulunan halıya bağlanarak ağırlıkla denize atılan kadın cesediyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Olay, dün Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde meydana gelmişti.
Edinilen bilgilere göre, halıya bağlanan ve ağırlıkla denize atılan kadın cesedinin Avcılar'da yaşayan 24 yaşındaki öğrenci Sedef Güler'e ait olduğu ortaya çıktı.
4 gündür kayıp olduğu öne sürülen genç kadın için ailesinin, sosyal medyada kayıp ilanları yayınladığı öğrenildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, halıya bağlanan ve ağırlıkla denize atılan kadın cesedinin Avcılar'da yaşayan 24 yaşındaki öğrenci Sedef Güler'e ait olduğu ortaya çıktı.
4 gündür kayıp olduğu öne sürülen genç kadın için ailesinin, sosyal medyada kayıp ilanları yayınladığı öğrenildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Ne olmuştu?
İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulunmuştu.
Mimarsinan Merkez Mahallesi'nde balıkçı barınağında sabah saatlerinde balıkçılar denize atılmış bir halı bulmuş ardından halının içinde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu polise bildirmişti.
Mimarsinan Merkez Mahallesi'nde balıkçı barınağında sabah saatlerinde balıkçılar denize atılmış bir halı bulmuş ardından halının içinde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu polise bildirmişti.
Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi denizden çıkarıp ayaklarına ağırlık bağlandığı belirlenen cesedi, Adli Tıp Kurumu'na göndermişti.
© MURAT DELİCE - OZAN ERTURAN-AW222921büyükçekmece denize atılan ceset
büyükçekmece denize atılan ceset
© MURAT DELİCE - OZAN ERTURAN-AW222921